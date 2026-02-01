„India intră pe piaţă şi va cumpăra petrol venezuelean, în loc să îl cumpere din Iran. Aşadar, am încheiat deja acest acord şi primim cu braţele deschise India să vină şi să cumpere petrol”, a spuns Donald Trump presei la bordul avionului prezidenţial Air Force One.

Întrebat despre implicarea Chinei în afacerile petroliere cu Venezuela, Donald Trump a declarat că Beijingul va fi „binevenit” pe piața venezueleană dacă va dori să investească, deschizând astfel posibilitatea unor noi parteneriate.

India și-a redus importurile de petrol iranian din cauza sancțiunilor americane, dar a devenit un important cumpărător de petrol rusesc. În prezent, New Delhi încearcă să își diversifice aprovizionarea pentru a diminua dependența de Rusia, în contextul amenințărilor tarifare din partea Washingtonului.

În august, Trump a majorat taxele vamale pentru importurile din India la 50% pentru a exercita presiune asupra New Delhi de a reduce achizițiile de țiței rusesc, iar recent a avertizat că aceste taxe ar putea crește din nou dacă importurile nu scad.

În paralel, Parlamentul Venezuelei a aprobat o reformă a legii hidrocarburilor, menită să atragă investiții private și internaționale în sectorul petrolier. În acest context, premierul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonică cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, cei doi convenind să intensifice cooperarea energetică.

Surse diplomatice și din industria petrolieră au precizat că India caută un „coridor sigur” pentru importurile de petrol venezuelean, care să fie protejat de sancțiuni, ca alternativă la achizițiile actuale.

Aceste afirmații au loc pe fondul avertismentelor lui Donald Trump că va aplica taxe vamale țărilor care furnizează petrol Cubei.

Președintele american a reluat apelul către insulă să poarte negocieri directe cu Statele Unite.

„Nu trebuie să se ajungă la o criză umanitară”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului Air Force One. „Cred că vor veni cu siguranţă la noi şi vor dori să încheie un acord. Este o situaţie foarte proastă pentru Cuba. Nu au bani. Nu au petrol. Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei, dar de acum nu vor mai primi nimic”, a precizat el.

Venezuela a fost până recent unul dintre principalii furnizori de petrol pentru Cuba, dar după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele americane la 3 ianuarie 2026 și instalarea ca președinte interimar a vicepreședintei Delcy Rodriguez, controlul sectorului petrolier venezuelean a trecut sub autoritatea Statelor Unite, iar exporturile de țiței s-au reorientat spre piața americană.