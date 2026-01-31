Top 10 cele mai scumpe mașini din lume în 2026. Industria auto de lux continuă să împingă limitele exclusivității și ale prețurilor, într-o cursă a opulenței destinată unui cerc extrem de restrâns de clienți. Pentru miliardari și colecționari pasionați, nu este suficient să dețină o mașină rapidă sau performantă – este nevoie de ceva unic, construit special pentru ei, care să reflecte statutul, gusturile și dorințele personale.

De la supercaruri Bugatti cu motoare W16 care dezvoltă peste 1.000 de cai putere, până la capodopere Rolls-Royce realizate manual, inspirate de iahturi de lux sau de epoca de aur a carosierilor, aceste automobile reprezintă vârful absolut al industriei.

Producția este limitată la câteva exemplare sau chiar la unul singur, în anumite cazuri, iar prețurile pot depăși fără probleme pragul de 10 sau chiar 20 de milioane de euro, transformând fiecare model într-o piesă de colecție încă din momentul lansării.

Preț: 5 milioane de euro

Divo este mașina potrivită dacă Bugatti Chiron este considerat prea comun și accesibil. Caracterul său personalizat atrage super-bogații, fiind produse doar 40 de exemplare, iar cumpărătorii au avut libertate totală în ceea ce privește opțiunile de personalizare. De la vopsea și piele realizate la comandă până la componente făcută după dorința cumpărătorului, limita este cerul. Sau, mai bine spus, contul bancar.

Numit după Albert Divo, fostul pilot de aviație și pilot oficial Bugatti, modelul Divo, bazat pe Chiron, folosește același motor W16 quad-turbo de 1479 CP ca și „fratele” său, însă are o caroserie specială, concepută pentru a crește forța de apăsare și a îmbunătăți manevrabilitatea.

Preț: 5,4 milioane de euro

Chiar și modelele Pagani „obișnuite” (dacă pot fi numite așa) sunt unele dintre cele mai exclusiviste și spectaculoase mașini de pe șosea. Însă cei mai bogați clienți ai mărcii sunt atrași de divizia „Grandi Complicazioni” a Pagani, unde sunt realizate proiecte speciale.

Huayra Imola Roadster este un exemplu de referință al acestei divizii personalizate. Bazat pe deja extravagantul Huayra, Imola Roadster ajunge la 838 CP, folosește componente exotice pentru reducerea greutății și dispune de un pachet aerodinamic serios, capabil să genereze 900 kg de forță de apăsare. Doar opt exemplare vor fi produse.

Preț: 6,8 milioane de euro

Al doilea Pagani din această listă face ca Imola Roadster să pară aproape comun. Doar cinci exemplare Huayra Codalunga au fost construite, în urma solicitării a doi colecționari bogați care au dorit o versiune „long-tail” a Huayra, inspirată de mașinile de Le Mans din anii ’60.

Codalunga are o parte spate cu 36 cm mai lungă decât modelul de bază, ceea ce îmbunătățește aerodinamica. Alte caracteristici includ vopsea mată, tapițerie din piele țesută și un sistem de evacuare din titan cu un strat ceramic unic. Motorul V12 twin-turbo îmbunătățit dezvoltă 830 CP. Toate cele cinci exemplare sunt omologate pentru utilizare pe drumurile publice.

Preț: 7,1 milioane de euro

Spre deosebire de majoritatea celorlalte mașini din listă, imensul Mercedes-Maybach Exelero nu a fost comandat ca jucărie pentru un miliardar. A fost construit la cererea companiei Fulda – divizia germană a gigantului Goodyear – ca platformă de testare a anvelopelor, în 2004. Trebuia să fie greu și capabil să depășească 350 km/h.

Așa a apărut Exelero, un exemplar unic. Construit pe platforma Maybach 57 și desenat de patru studenți ai unei universități germane, Exelero, cu cei 690 CP ai săi, a avut o viață spectaculoasă după perioada de testare. A apărut în emisiuni TV și într-un videoclip Jay-Z, iar acum se află în muzeul auto din Dietzhölztal, ca parte a colecției Friedhelm Loh.

Preț: 8 milioane de euro

Ce ai face la cea de-a 110-a aniversare? Bugatti a ales ceva extravagant când a atins acest prag în 2019. Centodieci este un alt model bazat pe Chiron, dar cu inspirație de design preluată de la un icon Bugatti din anii ’90 – EB110 Supersport.

Caroseria este complet nouă și a fost proiectată folosind cea mai recentă tehnologie VR în doar șase luni, iar, la fel ca Divo, șasiul este reglat pentru un comportament mai sportiv. Modelul construit manual primește o versiune de 1578 CP a motorului W16 de pe Chiron, pentru o viteză maximă de aproape 386 km/h. Au fost produse numai zece exemplare.

Preț: 9,6 milioane de euro

Ai putea considera Bugatti Divo sau Centodieci drept extrem de exclusiviste. Dar, când ești cu adevărat bogat, ideea ca cineva să apară la un salon auto prestigios cu o mașină identică este o gafă majoră. Aici intervine Chiron Profilée.

Profilée a apărut după lansarea extremului Chiron Pur Sport, în 2020. Deși acesta s-a epuizat rapid, unii dintre cei mai buni clienți Bugatti au cerut o mașină care să combine modificările orientate spre manevrabilitate ale Pur Sport cu o caroserie mai elegantă, clasică.

Lucrările au început curând, dar, până la lansarea prototipurilor de pre-producție, toate sloturile de producție pentru Chiron erau deja vândute.

În loc să îl păstreze în colecție, Bugatti a scos la licitație un singur exemplar finalizat prin celebra casă Sotheby’s. Profilée, unicat, este totodată și Chiron-ul cu cea mai rapidă accelerație construit vreodată.

Preț: 11,5 milioane de euro

Când unul dintre cei mai valoroși și bogați clienți ai tăi face o solicitare, nu o poți ignora. De aceea Rolls-Royce a ajuns să construiască o versiune unică spectaculoasă a Phantom Coupe, inspirată atât de iahturile de lux, cât și de cele mai opulente Rolls-Royce-uri din anii ’20 și ’30.

Prezentat în 2017, după un proces de creație de patru ani, Sweptail are cea mai mare grilă montată vreodată pe un Rolls-Royce, numeroase materiale realizate la comandă și o parte spate lungă, elegantă, completată de unul dintre cele mai complexe acoperișuri panoramice montate vreodată pe o mașină de serie.

Chiar și plăcuța de înmatriculare „08” este frezată dintr-o singură bucată de aluminiu și lustruită manual. A fost cea mai scumpă mașină din lume în 2017.

Preț: 12 milioane de euro

Al patrulea Bugatti din listă ajunge la pragul de 12 milioane de euro cu stil, fiind cel mai scump model produs vreodată de marcă. Este un omagiu adus unuia dintre cele mai mari mistere auto: Type 57 Atlantic, complet negru, deținut de Jean Bugatti, fiul fondatorului companiei (vezi ambele modele în imaginile de mai jos).

Pierdut în mod misterios în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce a fost mutat cu trenul pentru siguranță, experții estimează că acest exemplar, unul din patru și singurul negru, ar valora peste 115 milioane de euro dacă ar fi găsit vreodată.

La Voiture Noire este un alt model unicat bazat pe Chiron, conceput ca un grand tourer, cu o caroserie unică, un ampatament cu 25 cm mai lung și o lungime totală mărită cu 45 cm.

Preț: 25,3 milioane de euro

Rolls-Royce este, probabil, „regele” cererilor personalizate, lucru ilustrat perfect de impresionantul Boat Tail. A fost comandat de un client de lungă durată al mărcii, inspirat de iahturile clasice de curse și de propriul său Boat Tail din 1932, restaurat pentru colecție.

Cu o lungime de aproape șase metri, Boat Tail nu este doar un exercițiu de stil „fără limită de buget”, ci și un adevărat festival de dotări unice, inclusiv un acoperiș tip detașabil, ceasuri realizate la comandă și o așa-numită „hosting suite” în partea din spate.

O punte electrică în spate, în stil fluture, se deschide pentru a dezvălui un frigider dublu pentru șampanie și gustări, precum și o umbrelă, mese și scaune integrate.

Cu cinci calculatoare de bord și cablaj special doar pentru această zonă, Boat Tail a fost un coșmar din punct de vedere ingineresc. Au fost produse trei exemplare, unul fiind cumpărat, potrivit informațiilor, de Beyoncé și Jay-Z.

Preț: 26,45 milioane de euro

Nu este o surpriză că cea mai scumpă mașină nouă produsă vreodată a ieșit de pe porțile sediului Rolls-Royce din Goodwood. Nicio altă marcă nu este atât de sinonimă cu luxul, iar prețul uriaș al celei mai elaborate creații confirmă acest lucru.

Rolls-Royce afirmă că Droptail a fost construit pentru dorințele „celor mai ambițioși clienți ai mărcii”. Vor fi produse patru exemplare ale acestui roadster spectaculos cu două locuri, fiecare având o specificație complet unică, inspirată de carosierii americani Rolls-Royce din anii ’30.

Cantități generoase de fibră de carbon, inclusiv un acoperiș rigid din carbon care trebuie montat manual, se îmbină cu piele și lemn de cea mai bună calitate.

Prima comandă, denumită La Rose Noire, este inspirată de trandafirul rar Black Baccara și include furnire din lemn formate din 1603 piese de sicomor negru, menite să amintească de petale căzute de trandafir – realizarea lor a durat nouă luni.

Ca și Boat Tail, există un ceas personalizat, iar motorul V12 de 6,75 litri a fost reglat special. La 26,45 milioane de euro, este exact ce te-ai aștepta.