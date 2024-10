Michael Schmidt, proprietarul Automobile Bavaria, a declarat în cadrul evenimentului: „Este un privilegiu faptul că Rolls-Royce Motor Cars Bucharest găzduiește acest eveniment extraordinar, inclusiv trei debuturi europene. Este un moment de referință să avem un grup atât de eclectic de protagoniști unici din lumea auto și a luxului pe aceeași scenă. Acest eveniment epic subliniază încrederea noastră într-un viitor luminos pentru Spirit of Ecstasy în țara noastră.”

„Aducerea a șase modele la București este o declarație a angajamentului nostru față de România. Deși reprezintă șase personalități individuale, aceste modele evoluate și noi reflectă diferite coduri ale luxului. Astfel, acestea servesc perfect diferitele stiluri de viață ale clienților noștri”, a spus Frank Tiemann, Director of Corporate Communications Europe (Central/East) and Central Asia.

Ghost Series II

Modelul Ghost Series II este o interpretare elegantă și orientată spre șofer a modelului Ghost original. Acesta din urmă este cel mai popular model Rolls-Royce din istorie. Noutatea acestui model este reprezentată de accesul pe care îl au clienții la finisaje interioare și la caracteristici care nu au fost disponibile până acum pentru Ghost.

Seria Ghost II are o prezență modernă care este vizibilă în grafica actualizată a farurilor și a luminilor de zi. Acestea curg din secțiunea inferioară a grilei până la marginea aripilor din față. Partea din spate a modelului are o nouă configurație a stopului, inspirată de cea a modelului Spectre.

Interiorul Ghost Series II este marcat de un aer clasic și totodată modern. Alături de Central Information Display, pe partea pasagerului se află noul ceas de bord Spirit of Ecstasy. Această vitrină posedă un ceas analogic și o figurină Spirit of Ecstasy iluminată de sus, realizată din oțel inoxidabil solid. Ghost Series II are, de asemenea, un model extins, Ghost Extended Series II. Acesta oferă cu 170 mm mai mult spațiu în spate.

Black Badge Ghost Series II

Pentru cei cărora le plac mașinile mai îndrăznețe, Rolls Royce a creat Black Badge Ghost Series II. Este alter ego-ul surprinzător al modelului Ghost. Acesta răspunde dorințelor unui grup mai rebel de clienți, care vor să se bucure de o expresie dramatică a motorului V12 și a sistemelor de șasiu avansate, beneficiind în același timp de capabilitățile Bespoke ale Rolls-Royce.

Motorul V12 pe care îl posedă Black Badge Ghost Series II produce cu 29 CP mai multă putere și cu 50 NM mai mult decât Ghost Series II. Ca și în cazul tuturor modelelor Rolls-Royce Black Badge, butonul „Low” situat pe schimbătorul de viteze deblochează suita completă de tehnologii Black Badge Ghost. Acestea includ o creștere cu 50% a rapidității schimbării vitezelor atunci când pedala de accelerație este apăsată la 90%.

Cullinan Series II

Cullinan Series II reprezintă o evoluție îndrăzneață a precedentului său. Cullinan-ul original a fost lansat cu șase ani în urmă. Succesul său a fost atribuit capacităților off-road ale autoturismului care se îmbinau în mod surprinzător de bine cu eleganța, confortul și luxul modelului.

Cullinan Series II este inspirat din zgârie-norii iluminați din marile orașe. Acest lucru este vizibil în design-ul exterior care este marcat de verticalitate. În ceea ce privește interiorul, noutatea acestui model este dată de panoul de sticlă de la stâlp la stâlp din partea superioară a tabloului de bord.

Acesta prezintă un simbol Cullinan iluminat și o grafică unică ce amintește de un peisaj urban. De asemenea, este creat folosind 7.000 de elemente grafice. Clienții pot să-și creeze propriul motiv pentru acest panou (Illuminated Fascia) în colaborare cu designerii Bespoke ai mărcii.

Black Badge Cullinan Series II

Black Badge Cullinan Series II este varianta mai îndrăzneață a Cullinan Series II. Modelul este caracterizat de un estetic mai întunecat și de o inginerie pe măsură. Toate elementele de detaliu și metalice exterioare ale caroseriei, inclusiv figurina Spirit of Ecstasy, sunt finisate în negru.

Modelul posedă arcuri pneumatice de capacitate mai mare, menite să atenueze rularea caroseriei și adăugarea de rezerve de putere și mai mari. Motorul V12 dublu turbo de 6,75 litri generează o putere totală de 600 CP și un cuplu de 900 Nm, fără a compromite experiența de conducere fără efort a mașinii.

Textilele inovatoare din interiorul modelelor Series II

Modelele Ghost Series II și Cullinan Series II se remarcă prin textilele din interior, care sunt realizate cu o nouă țesătură din raion realizată din bambus, numită Duality Twill. Acest material este inspirat de livada extinsă de bambus din Le Jardin des Méditerranées de pe Coasta de Azur, care se învecinează cu fosta casă de iarnă a lui Sir Henry Royce, Villa Mimosa.

Materialul textil twill este brodat cu o grafică artistică „Duality”. Acesta se bazează pe o interpretare abstractă a celor două inițiale ale literei R interconectate, ale fondatorilor mărcii. Designul reflectă o influență nautică clară, ce amintește de împletirea liniilor de frânghie găsite pe iahturile cu vele. Aceasta este o altă aluzie subtilă la Riviera Franceză. Un interior complet Duality Twill poate include până la 2,2 milioane de cusături, 11 mile de fir și este rezultatul a 20 de ore de construcție.

Începutul erei electrice pentru Rolls-Royce

Spectre este primul Rolls-Royce complet electric. Acesta a fost lansat în 2021 și a marcat un moment semnificativ în istoria automobilelor de lux. Programul de testare al modelului a acopei=rit mai mult de 25 de milioane de kilometrii. Inginerii au petrecut 50.000 de ore pe scaunul șoferului pentru a analiza și regla caracteristicile sale de conducere.

Rolls-Royce Spectre are un design elegant și impunător. Modelul posedă, de asemenea, cel mai scăzut coeficient aerodinamic de până acum pentru un Rolls-Royce, 0,25 cd. Figurina Spirit of Ecstasy a fost adaptată aerodinamic, fiind rezultatul a 830 de ore combinate de realizare a designului și testare în tunelul de vânt.

Autoturismele Rolls-Royce sunt cunoscute pentru emblematica experiență de “plimbare cu covorul magic” pe care o oferă. Pentru a nu compromite această caracteristică, programul de testare al Spectre a inclus peste 1.500 de ore dedicate finisării procedurii de frânare regenerativă a mașinii.