Reparația Rolls Royce-ului avariat al lui Gigi Becali va costa o grămadă de bani, având în vedere și prețul autoturismului de lux. Latifundiarul din Pipera a scăpat doar cu o fisură de coastă, dar mașina este avariată destul de serios.

„Nu plătesc eu nimic, plătește CASCO. Mașina nu are multe la tablă, da spoilerele alea, roțile, costă mult de tot. O să-l găsească pe camere cred. Mașina mea are camere, dar el a venit în lateral, eu am camere pe față. El a intrat în lateral, nu mi-a ieșit în față”, a spus Gigi Becali, la Liga Digisport .

Patronul FCSB deține un Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022. Caracteristicile tehnice ale bolidului sunt pe măsura prețului. Are 592 de cai putere și ajunge de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde. Viteza maximă pe care o poate atinge este de 250 km/h. Suma minimă pentru acest model este 380.000 de dolari. Iar cu toate dotările, mașina poate ajunge să coste 485.000 de dolari.

Gigi Becali a fost implicat, duminică, într-un accident din care a scăpat nevătămat. Latifundiarul din Pipera a intrat cu maşina într-un şanţ, în zona localităţii Dobroeşti.

IPJ Ilfov a precizat că accidentul a avut loc aproape de ora 12.00. În momentul în care poliţiştii au ajuns acolo nu mai era nimeni, în maşină sau în preajma acesteia.

Intrat în direct la emisiunea lui Horia Ivanovici de la Fanatik, Gigi Becali a anunțat că după controul făcut la spital s-a constat că a suferit o fisură la una dintre coaste.

“Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti.

Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… (…) Mie mi-e ruşine să fug. Am bărbăţie. Asta-i virtute, este cadou. Nu pot să mă laud cu ce mi-a dat Dumnezeu cadou.

Acum am o fisură, mi-am pus corset şi am plecat la sfinţire, la biserică. Fisura este la coastă. Nu este grav. Şi dacă e grav, dacă ai bărbăţie, suporţi şi durerea şi totul.

Bărbăţia este să suporţi tu durerea şi cei de lângă tine să nu îşi dea seama. Eu nu vreau să fac rău oamenilor. O să îl prindă pe camere, dar nu fac eu de astea. O să dau şi camerele mele de la maşină.

Problema este că a venit din lateral. Eu eram în depăşirea lui când el a intrat în mine. Aveam două soluţii: instinctul este să intru în şanţ şi să distrugi maşina. I-a fost frică, îţi dai seama. Eu am văzut doar că era un Jeep negru. Fac apel să se predea, că nu îi fac nimic”, a declarat Gigi Becali.