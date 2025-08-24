Polițiștii rutieri au desfășurat recent acțiuni de prevenție pe mai multe drumuri din județ, vizând în special conducătorii de vehicule cu tracțiune animală și bicicliștii. În cadrul acestor acțiuni, oamenii legii au distribuit veste reflectorizante, au efectuat testări alcoolscop și au informat participanții la trafic despre riscurile la care se expun atunci când nu respectă regulile legale, scrie agrointel.ro.

Conducerea căruțelor pe drumurile publice este permisă doar în anumite condiții și presupune respectarea strictă a legislației rutiere. Printre obligațiile principale se numără:

Semnalizarea vizibilă: vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie echipat în față cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante albe și în spate cu două roșii, montate la extremitățile vehiculului.

Iluminare suplimentară: pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă (ploaie torențială, ninsoare abundentă, ceață densă), vehiculul trebuie să fie dotat în partea laterală stângă cu cel puțin o lumină albă sau galbenă, amplasată deasupra nivelului roților.

Siguranța animalului trăgător: harnașamentul trebuie prevăzut cu materiale reflectorizante, astfel încât animalul să fie observat cu ușurință de ceilalți participanți la trafic.

Reguli de deplasare: căruțele trebuie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului.

Pe lângă dotările tehnice, căruțașii au și obligații comportamentale ferme:

să conducă animalele astfel încât acestea să nu devină un pericol pentru ei sau pentru ceilalți;

să nu oprească ori să staționeze pe partea carosabilă;

să nu urce la drum sub influența alcoolului, a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare;

să semnalizeze schimbarea direcției de mers cu brațul și să se asigure că manevra nu pune în pericol vehiculele din față sau din spate.

Prezența căruțelor pe drumurile publice nu este doar o problemă de reglementare rutieră, ci și una de realitate economică și socială. În mediul rural, căruța rămâne un mijloc de transport esențial pentru gospodării, mai ales acolo unde infrastructura modernă lipsește sau unde alternativele mecanizate sunt inaccesibile din cauza costurilor.

Totuși, acest mijloc de transport tradițional generează riscuri și costuri ascunse: accidente, blocaje rutiere și cheltuieli suplimentare pentru sistemul de sănătate și cel de siguranță publică. Din punct de vedere economic, se conturează un paradox – comunitățile sărace folosesc soluții ieftine, dar acestea produc externalități negative pentru întreaga societate.

În timp ce România urbană discută despre inteligență artificială și mașini autonome, în multe sate vehiculul principal rămâne căruța. Această discrepanță scoate la iveală decalajul dintre România tradițională și România digitală, între comunitățile care beneficiază de infrastructură modernă și cele care rămân blocate într-o altă etapă istorică.

Respectarea regulilor legale ar putea reduce semnificativ numărul accidentelor și ar spori siguranța rutieră. Însă problema de fond – lipsa alternativelor economice și de infrastructură – persistă. Atâta timp cât căruța rămâne soluția principală de mobilitate pentru o parte a populației, decalajul dintre sat și oraș se va adânci.

Astfel, căruța pe drumurile publice devine mai mult decât un subiect de regulament rutier: ea este simbolul tensiunii dintre tradiție și modernitate. Pentru unii, reprezintă un mijloc vital de supraviețuire; pentru alții, un pericol constant în trafic. Întrebarea reală nu este doar cum să reglementăm acest fenomen, ci cum putem transforma această realitate într-un pas spre progres, astfel încât nicio comunitate să nu rămână „în afara drumului” către viitor.