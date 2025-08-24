Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o nouă serie de avertismente de călătorie, prin care le cere insistent cetățenilor români să evite deplasările în mai multe state unde siguranța personală nu poate fi garantată. Este vorba despre țări aflate pe „lista roșie” a ministerului, unde riscurile majore de securitate – conflicte armate, atentate, violențe civile sau instabilitate politică – fac ca orice vizită să fie considerată periculoasă.

Autoritățile române subliniază că aceste alerte sunt actualizate constant, în funcție de evoluția situațiilor locale, și le recomandă celor care intenționează să plece în străinătate să consulte în prealabil site-ul oficial al MAE.

Printre destinațiile în care românii nu trebuie să ajungă sub nicio formă se numără:

Bangladesh – după protestele violente și instaurarea stării de asediu, riscurile pentru cetățenii străini au crescut semnificativ.

Sudanul de Sud – foamete, criză alimentară și violențe armate frecvente pun în pericol viețile civililor.

Haiti – grupările înarmate controlează cartiere întregi, iar riscul de răpire este extrem de ridicat.

Etiopia – conflictele interetnice și prezența grupărilor armate fac ca situația de securitate să rămână imprevizibilă.

Rusia – nivel crescut de atacuri armate, jafuri, atentate și activități ale rețelelor criminale, în special în regiunile de frontieră și zonele marcate de tensiuni legate de războiul din Ucraina.

Ucraina – călătoriile sunt strict interzise, cu excepția regiunilor Transcarpatia și Cernăuți, unde se recomandă prudență maximă.

Palestina – escaladarea conflictului israeliano-palestinian face ca vizitele în Ierusalim și în proximitatea Fâșiei Gaza să fie considerate extrem de periculoase.

Siria – risc constant de atentate și răpiri, pe fondul conflictelor armate și loviturilor militare externe.

Yemen – luptele militare și atacurile teroriste frecvente îi expun pe străini unor pericole majore.

Venezuela – proteste violente, criminalitate ridicată și controale stricte la frontiere sporesc riscurile pentru cetățeni.

Afghanistan – atentate și confruntări armate fac imposibilă asigurarea securității.

Irak – instabilitate politică și atacuri imprevizibile ale grupărilor teroriste.

Libia – confruntări armate grave și nivel maxim de alertă de călătorie.

Nigeria – atacuri teroriste și răpiri în special în Delta Nigerului.

Somalia – pirateria și violențele provocate de grupările jihadiste fac ca deplasările să fie extrem de riscante.

Ciad – atentate și răpiri orchestrate de grupări afiliate AQIM și Boko Haram.

Republica Democratică Congo – conflictele armate și riscul ridicat de Ebola transformă țara într-o zonă interzisă călătorilor.

MAE avertizează românii aflați în țările de pe lista roșie că siguranța personală trebuie să fie prioritară. Autoritățile recomandă contactarea imediată a ambasadelor sau consulatelor, respectarea instrucțiunilor oficiale, verificarea constantă a alertelor de călătorie și părăsirea cât mai rapidă a zonelor de risc pe rute sigure.

Autoritățile recomandă:

contactarea imediată a ambasadelor sau consulatelor României;

urmarea instrucțiunilor date de reprezentanții diplomatici și autoritățile locale;

verificarea periodică a secțiunii „Alerte de călătorie” de pe site-ul MAE;

părăsirea cât mai rapidă a zonelor cu risc, pe rute considerate sigure.

Ministerul reamintește că nivelul de alertă pentru aceste destinații este maxim, iar ignorarea avertismentelor poate pune viața călătorilor în pericol direct.