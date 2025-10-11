Se deschide circulaţia pe un nou drum de descărcare de pe autostrada A1

Noua șosea de circa 10 km, care va fi deschisă circulației începând de luni după-amiază și va facilita accesul spre și dinspre autostrada A1, va purta denumirea de DN69A.

Sorin Grindeanu a precizat că proiectul drumului expres spre autostrada A1 a fost gestionat în mare parte de el în perioada în care a fost ministru, motiv pentru care îi acordă o atenție deosebită, pe lângă faptul că este timișorean. El i-a felicitat pe constructorii care au preluat proiectul după rezilierea contractului inițial, reușind rapid să realizeze expertizele și lucrările necesare pentru ca, în doar două zile, cei aproximativ 10 km să fie deschiși circulației, oferind astfel o nouă legătură directă cu autostrada.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a subliniat că, după 15 ani de la inaugurarea autostrăzii A1 Timișoara–Nădlac, județul beneficiază în sfârșit de o descărcare directă către Timișoara. Până acum existau doar două ieșiri, la Giarmata și Remetea, care făceau timpul de acces în oraș mult mai mare. Simonis a precizat că această nouă legătură, cu patru benzi în zona Sânandrei, va facilita traficul, iar în paralel se poartă discuții cu primăriile din Covaci și Cerneteaz pentru preluarea și reabilitarea drumurilor de acces, astfel încât legătura cu autostrada și descărcarea de pe aceasta să fie mai rapidă și mai sigură.

”Timişul beneficiază de investiţii substanţiale în aceşti ani de zile, însă trebuie spus şi că la 15 ani de la inaugurarea autostrăzii A1 Timişoara-Nădlac, la 15 ani distanţă Timişoara beneficiază în sfârşit de o descărcare a Timişoarei. Celelalte două de până acum, una era la Giarmata, alta la Remetea şi dura foarte mult timp până ajungeam în Timişoara de pe autostradă.Şi la 15 ani de administraţie exclusiv de dreapta, iată Timiçoara şi Timişul beneficiază de o descârcare în Timişoara, la patru benzi în jurul localităţii Sânandrei. Şi înainte de aceasta, la Covaci şi la Cerneteaz, o altă descărcăre, îi putem spune aşa, şi discutăm deja cu primăriile celor două localităţi pentru a prelua drumurile şi către Covaci până la centură şi către Cerneteaz până la drumul de la Giarmata, să reabilităm şi acel drum să fie uşor şi facil tot accesul pe autostradă şi descărcarea de pe autostadă”, a declarat Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Drumul are câte două benzi pe sens și trei noduri rutiere: cu DN69 Timișoara – Arad în zona Sânandrei, cu DC58 în zona localității Cerneteaz și cu autostrada A1 între nodurile Giarmata și Orțișoara. Viteza proiectată pentru acest tronson este de 100 km/h.

Șoseaua pornește din apropierea localității Sânandrei și reprezintă a treia descărcare de pe autostrada A1 către Timișoara, după cele de la Remetea și Giarmata.