Gigi Becali a fost implicat într-un incident rutier pe Centura București, în cursul zilei de duminică. Finanțatorul FCSB a ieșit cu mașina în decor în timp ce se întorcea acasă de la biserică. Becali, aflat la volanul unui Rolls-Royce, s-a angajat într-o depășire.

Latifundiarul a fost nevoit să ferească un alt autoturism care depășea și a ajuns în șanț cu limuzina. Omul de afaceri s-a prezentat la secția de poliție în noaptea de duminică spre luni, după încheierea meciului FCSB – FC U Craiova. El a dat detalii despre incidentul în care a fost implicat.

Ajuns la poliție, Gigi Becali a fost testat pentru consum de droguri și alcool. În declarațiile date la fața locului, Becali l-a invitat pe celălalt șofer implicat, care ar fi plecat imediat după incident, să își prezinte scuzele.

„Da, eu am condus mașina. Le-am spus polițiștilor ce s-a întâmplat. Eu eram în depășire și cineva a intrat în depășire, lateral cu mine, nici măcar în punctul mort. Intra în mine. Am făcut stânga, am intrat în șanț, l-am ocolit pe el. Eu am intat în șanț, iar omul n-a avut măcar puțin obraz să oprească.

Acolo sunt camere. Acum s-a deschis dosar. Cum adică, tu pleci? Îl îndrum pe ăla care a făcut asta să mă caute, să-și ceară iertare și nu-i mai fac plângere penală.

Am făcut testul antidrog, testul de alcool, cannabis, alea, alea.

A intrat mașina în șanț. Ce accident dacă n-au sărit nici airbag-urile? E adevărat, m-a zdruncinat puțin că e șanț mare acolo. Bine că n-am pățit nimic”, a spus Gigi Becali, potrivit Antena 3.