Anunț pentru toți cei cu aer condiționat. Cea mai proastă temperatură a aparatului de aer condiționat nu afectează doar nivelul de confort, ci crește și costul răcirii casei, punând o presiune inutilă asupra sistemului.

De obicei, pentru fiecare grad sub 20°C, factura la electricitate tinde să crească cu aproximativ șase până la opt procente, arată The Spruce.

„Orice temperatură sub 15°C este o greșeală, cu excepția cazului în care răciți o cameră în care există servere”, spune Kelly Russum, instalator autorizat, proprietar al KC’s 23 1/2 Hour Plumbing and Air Conditioning. „Setarea termostatului la o temperatură prea scăzută nu face casa să se răcească mai repede, dar va face ca sistemul să funcționeze mai mult timp, consumând mai multă energie și îl distruge”, explică el.

Cea mai proastă temperatură a aparatului de aer condiționat poate varia, în funcție de dacă sunteți acasă sau nu, dar, în general, nu e bine să setați termostatul sub 21°C, chiar și atunci când sunteți acasă.

„Când setați temperatura prea scăzută, casa devine inconfortabil de rece sau umedă, iar primul instinct este să opriți aparatul de aer condiționat – apoi să îl porniți din nou, mai târziu, când se încălzește din nou”, spune Russum.

În schimb, mențineți temperatura între 21°C și 25°C. Dacă nu știți ce temperatură funcționează cel mai bine, încercați să începeți cu o temperatură de aproximativ 25°C, apoi reduceți cu un grad pe zi, până când găsiți setarea potrivită.

„Când plecați de acasă, creșteți temperatura cu 7 până la 10 grade”, spune Brooke Greenwood, director de management de produs la Carrier. „Această mică schimbare vă poate economisi până la 10% pe an la facturile de răcire”, adaugă el.

În general, dacă mențineți temperatura la 25 de grade Celsius sau mai puțin, locuința va rămâne suficient de rece pentru a evita problemele de umiditate, în timp ce puteți reduce consumul total de energie, permițând aparatului de aer condiționat să funcționeze mai puțin timp.

Cea mai proastă temperatură în timpul zilei este orice temperatură prea scăzută pentru a permite aparatului de aer condiționat să se oprească din când în când.

Deși acest lucru variază de la o casă la alta și de la o persoană la alta, Russum spune că „în timpul zilei, undeva în jurul valorii de 24°C funcționează bine pentru majoritatea oamenilor”.

Cu toate acestea, dacă nu este nimeni acasă în timpul zilei, se recomandă creșterea temperaturii cu aproximativ 2 până la 3 grade Celsius pentru a reduce risipa de energie și a economisi bani la facturi.

Utilizarea unei setări sau a unei temperaturi greșite a aparatului de aer condiționat pe parcursul verii poate duce la costuri mai mari la facturile de energie, dar și la uzura prematură a sistemului, forțându-vă să plătiți mai mult pentru reparații.

„Lăsarea aparatului de aer condiționat setat pe «ON» în loc de «AUTO» este o greșeală frecventă”, spune Rossum. „În modul «ON», ventilatorul suflă constant, chiar și atunci când aparatul de aer condiționat nu răcește, iar acest lucru poate împinge aerul cald sau umiditatea înapoi. AUTO permite sistemului să funcționeze numai atunci când răcește efectiv”, adaugă el.

Când termostatul este setat la o temperatură prea mică sau ventilatorul este lăsat să funcționeze non-stop, unitatea de aer condiționat nu este capabilă să gestioneze umiditatea din casă. Această funcționare constantă poate provoca înghețarea sa sau sistemul poate porni prea repede, împiedicându-l să se dezumidifice.

În plus, funcționarea constantă pune o presiune mare asupra compresorului, una dintre cele mai scumpe componente ale unui aparat de aer condiționat care necesită reparare sau înlocuire.