Pentru a te ajuta să decizi dacă curățarea conductelor este necesară pentru casă, acest site a consultat câțiva profesioniști și specialiști in calitatea aerului cu privire la importanța curățării conductelor.

Curățarea conductelor nu este întotdeauna o parte necesară a întreținerii anuale a locuinței. Totuși, este esențială, în anumite circumstanțe, potrivit lui Phil Oliver, furnizor autorizat de servicii de încălzire la Air Treatment Company.

„O curățare profesionistă este recomandată dacă observați o creștere vizibilă a mucegaiului sau dovezi ale unei infestări cu dăunători în conducte”, explică el.

O curățarea conductelor este, de asemenea, recomandată în următoarele circumstanțe:

Dacă observați o cantitate neobișnuită de praf care circulă în casă

Dacă ați finalizat recent o renovare majoră a locuinței.

Dacă v-ați mutat într-o casă nouă și doriți să vă asigurați un aer curat.

Andy Fox, specialist în filtrare și calitatea aerului interior la 3M, notează că, dacă observați mucegai, dăunători sau praf excesiv în conducte, ar trebui să identificați și să remediați întotdeauna cauza principală, pe lângă curățarea conductelor.

Curățarea conductelor de aer mai des decât o dată la trei până la cinci ani ar putea fi inutilă.

Oliver spune că, deși nu este neobișnuit ca proprietarii să încerce să își curețe singuri conductele de aer, curățarea conductelor de aer este o sarcină care trebuie lăsată în seama profesioniștilor.

Ideea de a folosi un aspirator și o perie de uz casnic nu poate să curețe complet conductele și poate exacerba problema prin distribuirea contaminanților în întregul sistem de conducte și în casă.

„Tehnicienii profesioniști folosesc echipamente specializate, de mare putere, pentru a curăța temeinic întregul sistem”, explică Oliver. „De asemenea, au expertiza necesară pentru a identifica și remedia alte probleme, cum ar fi scurgerile sau izolația inadecvată”, adaugă el.

Curățarea conductelor nu este o sarcină pentru meșterii amatori, spune el, adăugând că poate duce la daune dacă nu este făcută corect.

Aceste sfaturi vor asigura că conductele rămân cât mai curate posibil.

Schimbați filtrul de aer în mod regulat. Fără îndoială, cel mai simplu și mai rentabil lucru pe care îl puteți face pentru a menține conductele curate este să schimbați filtrul de aer în mod regulat.

„Recomandarea generală este de a schimba filtrele cu grosimea de 2,5 cm la fiecare trei luni și filtrele cu grosimea de 12-12 cm la fiecare 6-12 luni sau mai frecvent, dacă aveți animale de companie, fumați sau aveți proiecte sau activități de construcție în casă”, spune Fox.

Modernizați filtrul. Puteți duce protecția conductelor oferită prin schimbarea filtrului de aer la un nivel superior, modernizându-l.

Fox recomandă modernizarea cu un filtru de înaltă calitate, care va capta particule mari, cum ar fi polenul, praful de uz casnic și scamele, în timp ce Oliver menționează utilizarea unui filtru cu un rating MERV mai mare, ceea ce indică un nivel mai ridicat de filtrare.

Rugați un profesionist să sigileze conductele (dacă este necesar). Dacă suspectați că conductele de aer au găuri care permit aerului exterior să pătrundă în sistem, Oliver recomandă ca un tehnician autorizat să inspecteze sistemul de conducte și să sigileze orice scurgeri.

Nereparat, un sistem de conducte neetanșat poate fi un mediu propice pentru mucegai, igrasie, praf și alți contaminanți.

Mențineți întreținerea aparatului de aer condiționat la zi. Dacă conductele acumulează praf, mucegai, igrasie sau alți contaminanți, acest lucru ar putea fi un semn că sistemul nu funcționează corect. Întreținerea corespunzătoare a sistemului poate ajuta la atenuarea necesității curățării conductelor.