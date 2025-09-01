Adrian Severin și Robert Turcescu au reînceput dialogurile de luni, într-un podcast fără menajamente despre evenimentele de actualitate. Cei doi au vorbit despre asumarea răspunderii guvernului, despre vizita Ursulei von der Leyen în România și vizitele mai marilor UE la Chișinău, dar și despre sondajul care arată că ucrainenii nu-l mai vor pe Volodimir Zelenski.

În primul rând, fostul europarlamentar a lansat un atac puternic la adresa conducerii actuale din România și a subliniat faptul că măsurile anunțate în ultima vreme reprezintă „o crimă”, ci nu o reformă, deoarece „omoară clasa mijlocie românească”. Potrivit explicațiilor oferite de Adrian Severin, acestea sunt cele care lovesc în mica întreprindere, care se confruntă cu tot mai multe dificultăți.

„Noi vorbim aici de natura reformei, de definiție. Acești domni (n.red. actualul guvern) iau numele reformei în deșert. Nu e nicio reformă, a tăia otova de peste tot, a strânge șurubul cheltuielilor aiurea. Înțeleg că anumite impozite au fost desființate, asta se referă la multinaționale. Nu vorbim de o reformă, mai degrabă de o crimă, pentru că ea omoară clasa mijlocie românească. Asemenea măsuri sunt cele care lovesc în mica întreprindere și întreprinderea mijlocie românească, întrucât cu toții sunt pe aceeași piață prezenți când unii au de plătit impozite tot mai mari, iar alții impozite tot mai mici”, a subliniat Adrian Severin în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Întreaga ediție a podcastului poate fi vizualizată aici.

De asemenea, Adrian Severin a subliniat că entitățile care au capital mai mare sunt cele care au de plătit impozite tot mai mici. Între timp, spune el, cei care au capital mai mic plătesc impozite tot mai mari.