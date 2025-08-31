Profesioniștii în spălătorie oferă câteva sfaturi care să vă ajute să eliminați anumite probleme care pot apărea la spălarea rufelor și să obțineți cele mai bune rezultate.

Este important să sortezi hainele, nu doar după culoare, ci și după greutate și material. Culorile pot intra în țesături atunci când nu sunt spălate la temperatura potrivită, potrivit The Spruce.

„Unele materiale și tipuri de îmbrăcăminte trebuie spălate la temperaturi diferite”, spune experta în spălătorie Michelle Piombino. „Sortarea rufelor în funcție de culoare, tipul de țesătură și condițiile de spălare poate ajuta la reducerea oricăror erori în mașina de spălat și a deteriorării articolelor mai delicate de către țesăturile aspre”, explică ea.

Întotdeauna trebuie să te asiguri că tot ce vrei să speli poate fi spălat la mașină. Nu spălați niciodată articole pe ale căror etichete de îngrijire scrie „nu se spală”, „doar curățare chimică” sau „doar curățare locală”, spune expertul în spălătorie Zach Pozniak.

Dacă mașina de spălat este plină până la refuz, apa și detergentul nu vor avea suficient spațiu pentru a fi aruncate împreună cu rufele.

„Pentru o curățare corespunzătoare, hainele trebuie să se poată mișca liber în tambur. Supraîncărcarea mașinii de spălat înseamnă că hainele nu se vor spăla corect”, spune Piombino. „Supraîncărcarea uscătorului poate duce și la un miros de mucegai dacă articolele nu sunt uscate corespunzător și rămân umede.

Cu excepția hainelor pentru copii, majoritatea hainelor sunt mai murdare pe interior, din cauza murdăriei corporale, decât pe exterior. Întoarceți hainele pe dos pentru o curățare eficientă și pentru a proteja exteriorul de agățări, abraziune și scame excesive.

Un sac de rufe din plasă va păstra articolele mici, cum ar fi șosetele sau hainele pentru bebeluși, la un loc în mașina de spălat. Este esențial să protejați articolele delicate, cum ar fi sutienele și lenjeria intimă. Investiți în mai mulți săculeți de rufe pentru haine mai rezistente.

Pentru a scăpa rapid de cutele hainelor, aruncați o mână de cuburi de gheață în uscător împreună cu articolul șifonat. Uscați timp de cel puțin 10 minute la program mare. Când ciclul s-a terminat, scoateți imediat articolul și agățați-l. Neteziți tivul și cusăturile cu mâinile. Aburul creat de topirea gheții relaxează fibrele și ajută la dispariția cutelor.

Se știe că anumiți coloranți, în special roșu și portocaliu, ies la spălare – mai ales atunci când articolul respectiv este nou-nouț. Acest lucru poate cauza pătarea unei mașini întregi. Cel mai bine este să spălați articolul respectiv separat.