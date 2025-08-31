Dacă observați un miros de vechi sau de mucegai după ce ați scos prosoapele din mașina de spălat sau din dulap, există câțiva posibili vinovați care ar putea fi în spatele mirosului neplăcut.

„Când prosoapele încă mai miros a mucegai după o spălare, se datorează adesea bacteriilor prinse, acumulării de detergent sau uscării necorespunzătoare”, spune dr. Kristina Braly, fondatorul Aembr, conform The Spruce.

Dr. Braly spune că este esențial să începeți cu o mașină de spălat curată, apoi cu selectarea corectă a temperaturii apei și a produselor de îngrijire a rufelor.

Iată de ce prosoapele încă miros urât după spălare și ce să faceți în schimb.

Pentru a vă asigura că prosoapele sunt curățate bine și miros bine după un ciclu de spălare, este esențial să începeți cu o mașină de spălat curată. Deși spălăm prosoapele în mod regulat, curățarea mașinii de spălat în sine este o sarcină adesea trecută cu vederea.

„Clătirea regulată cu oțet alb sau bicarbonat de sodiu ajută la prevenirea depunerilor în mașina de spălat”, spune dr. Braly.

Pentru a da mașinii de spălat o împrospătare din când în când, rulați un ciclu fierbinte cu oțet.

Lăsarea prosoapelor să se usuce complet după ce au fost spălate este esențială pentru a preveni mirosul urât. Dr. Braly susține că prosoapele sunt concepute să absoarbă și pot adăposti mucegai și mirosuri urâte, dacă nu li se lasă timpul și condițiile să se usuce corespunzător.

Asigurați-vă că nu pliați și nu puneți deoparte prosoapele care sunt puțin umede pentru că, deși au fost curățate, vor ajunge să miroasă a mucegai.

Desi vrei ca prosoapele tale sa fie moi si pufoase dupa fiecare spalare, Dr. Braly sfatuieste sa nu folosești balsam. „Evitați balsamurile de țesături, care acoperă fibrele și fac prosoapele mai puțin absorbante în timp, acest lucru le face mai greu de curățat”, spune dr. Braly.

Oțetul este o alternativă naturală la balsam de rufe. Pe lângă eliminarea mirosurilor, dizolvă reziduurile de detergent și depunerile de pe prosoape, lăsându-le mai moi și mai curate. Oțetul curăță și dezodorizează simultan mașina de spălat, eliminând murdăria acumulată și mirosurile persistente.

Dr. Braly spune că acumularea de detergent este un motiv frecvent pentru care prosoapele miros a mucegai chiar și după o spălare. Prea mult detergent de rufe lasă în urmă un reziduu, care în timp începe să se acumuleze pe suprafața prosoapelor.

Am putea crede că introducerea mai multor prosoape într-o singură încărcătură de rufe este o modalitate inteligentă de a economisi timp, bani și energie. Supraîncărcarea mașinii de spălat cu multe prosoape murdare are ca rezultat o distribuție neuniformă a apei și a detergentului în timpul ciclului de spălare. Înseamnă că prosoapele nu sunt curățate corespunzător și puteți să găsiți reziduuri de detergent, cu pete și mirosuri neplăcute care rămân pe ele.