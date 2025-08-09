Taxă de poluare pentru conducătorii cu mașini vechi. Prin finanțare externă de la fundația climatică ClimateWorks, cu sediul în America, Asociația Norvegiană pentru Vehicule Electrice a avut ocazia să analizeze mai atent dezvoltarea mașinilor electrice în cinci economii emergente. Această finanțare i-a permis să ajute organizații similare din anumite țări, contribuind la o adoptare mai rapidă a mașinilor electrice, scrie elbil.com.

Pe 6 august 2025, Asociația Norvegiană pentru Vehicule Electrice și Misiunea Electrică din Africa de Sud au găzduit împreună o dezbatere despre activitatea și concluziile comune legate de sistemul sud-african de impozitare a autoturismelor și despre experiența Norvegiei, care ar putea crește cererea locală de vehicule electrice în Africa de Sud.

În 2024, organizația non-profit sud-africană Electric Mission și Asociația Norvegiană a Vehiculelor Electrice au colaborat la un studiu privind taxele pentru achizițiile de mașini noi în Africa de Sud.

Când mașinile noi sunt înmatriculate prima dată în Africa de Sud, există o taxă de import și o taxă „de lux” (Ad Valorem – peste o anumită valoare), ambele fiind calculate pe baza valorii mașinii.

Cota TVA este semnificativ mai mică decât în Norvegia, dar în Africa de Sud, spre deosebire de Norvegia, TVA este calculată și peste celelalte taxe de achiziție, prin urmare, TVA totală este aproximativ la același nivel.

În noiembrie 2024, Misiunea Electrică și Asociația Norvegiană pentru Vehicule Electrice au organizat întâlniri cu părțile interesate la Johannesburg, Pretoria și Cape Town pentru a prezenta rezultatele studiului autorităților, industriei auto și organizațiilor din acest sector. Ambasada Norvegiei în Africa de Sud a organizat, de asemenea, un eveniment cu diverse părți interesate.

Întrucât mașinile electrice sunt în prezent mai scumpe de produs, înseamnă că toate taxele vor fi semnificativ mai mari pentru mașinile electrice. Când acest lucru se adaugă la mașinile inițial mai scumpe, sistemul fiscal acționează ca o frână în calea dezvoltării pieței mașinilor electrice din Africa de Sud.

Danemarca are, de asemenea, o taxă de înmatriculare bazată pe valoare, în timp ce în Norvegia taxa este calculată în principal pe baza emisiilor de CO2 ale mașinii. Deoarece mașinile electrice sunt scutite sau au taxe de înmatriculare mici în cele două țări nordice, aceste taxe acționează ca un catalizator pentru creșterea vânzărilor de mașini electrice, cu o cotă de mașini electrice de 51,5% în Danemarca și 88,9% în Norvegia în 2024.

Raportul propune ajustarea taxelor de înmatriculare pentru mașinile electrice la un nivel mai scăzut decât taxele pentru mașinile cu combustibili fosili din aceleași segmente din Africa de Sud.

Există mai multe fabrici de asamblare auto în Africa de Sud, cu cea mai mare capacitate de producție, de aproximativ 600.000 de mașini, dintre care peste jumătate sunt exportate, în principal în Europa. Nicio fabrică nu produce mașini electrice, doar trei modele hibrid.

Ponderea mașinilor electrice în vânzările de mașini noi în 2024 a fost de doar 0,38%, semnificativ mai mică decât în țări precum Brazilia (3,2%) și Turcia (10,3%).

Industria auto sud-africană este dominată de „cei șapte giganți auto”, și anume BMW, Ford, Isuzu, Mercedes, Nissan, Toyota și Volkswagen, toate beneficiind de stimulente guvernamentale din producția locală față de importuri.

Protecția tarifară se aplică doar producătorilor de automobile care produc peste 50.000 de mașini în țară. În ultimele luni, autoritățile sud-africane au purtat discuții atât cu Tesla, cât și cu BYD despre înființarea unor fabrici pentru producerea de mașini electrice.

Majoritatea producătorilor de automobile se concentrează pe producerea anumitor modele de mașini în fabricile lor din Africa de Sud, dar solicită și Ministerului Comerțului, Industriei și Concurenței să importe alte modele, cu o compensare a taxelor de import față de producția locală.