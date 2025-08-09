Taxă mai mare de anul viitor. În plus, costul lunar total pentru o gospodărie cu două containere de gunoi ar putea crește cu 82%, deoarece tariful pentru un al doilea container crește de la 2,30 USD la 9,99 USD. Containerele suplimentare vor costa alți 18 USD. Programul de reciclare al orașului va primi și el o injecție, deoarece va înlocui acele containere de reciclare subțiri cu containere mai mari, acoperite.

Un nou contract în 2026 ar putea aduce modificări substanțiale serviciilor pentru clienții rezidențiali, pe măsură ce costurile continuă să crească. Waste Management a majorat tarifele cu 62 de cenți atât în 2016, cât și în 2021, scrie presa locală.

Consiliul a părut dispus să elimine programul de colectare a frunzelor de toamnă, continuând să ofere gospodăriilor șase cupoane gratuite pentru deșeuri de la stațiile de transfer. În loc de colectarea sezonieră a frunzelor, locuitorii le pot livra la o stație de transfer sau le pot pune la gunoi pentru ridicare. De asemenea, orașul va continua să ofere servicii gratuite către Toyota Center și Three Rivers Convention Center anul viitor.

Waste Management va continua serviciile săptămânale de colectare a gunoiului, dar va întrerupe colectarea pubelelor de reciclare la sfârșitul săptămânii. Serviciul de reciclare se va schimba, de la un container simplu la un container acoperit, oferind tuturor clienților rezidențiali acces la un recipient obișnuit, cu colectare la fiecare două săptămâni.

Clienții vor avea opțiunea unui container de gunoi mai ieftin, la un cost lunar de 26,48 USD – sau a unui container nou, de gamă medie, pentru 29,30 USD – precum și tarife reduse pentru cei cu venituri mici și fixe.

Locuitorii din Richland, unde orașul operează propria companie publică de servicii de gestionare a deșeurilor solide, plătesc 25,20 dolari pentru gunoi și reciclare. Taxele mici și inflația ridicată din ultimii ani înseamnă că pierd aproximativ 1,7 milioane de dolari pe an în domeniul rezidențial.

Șoferii de la Waste Management susțin că majoritatea clienților cu trei sau mai multe containere nu folosesc frecvent toate containerele săptămânal.