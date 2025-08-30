Regulă pentru gunoiul din containerele de reciclare. Ministrul interimar al mediului, Gayle Tierney, a anunțat o finanțare de 1,7 milioane de dolari prin intermediul Fondului pentru deșeuri periculoase din economia circulară – Runda 4, pentru a îmbunătăți accesul la punctele de colectare a bateriilor, informează nationaltribune.com.

Finanțarea este disponibilă consiliilor locale și organizațiilor caritabile pentru a stabili locații convenabile de colectare a bateriilor, sprijinind ratele de recuperare a bateriilor și ținând bateriile departe de coșurile de gunoi menajere.

Deșeurile electronice, unul dintre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere din Australia, includ baterii încorporate în țigări electronice, trotinete electrice, aparate de ras și jucării. Toate acestea reprezintă un risc pentru mediu, sănătate și siguranță, atunci când nu sunt eliminate corect.

Organizațiile de colectare a deșeurilor și pompierii au raportat o creștere a incendiilor camioanelor de gunoi din cauza bateriilor aruncate în coșurile de gunoi de la marginea trotuarului.

Consiliile locale și organizațiile caritabile sunt invitate să aplice pentru granturi de până la 22.000 de dolari pentru a sprijini achiziționarea, instalarea și promovarea unităților de colectare a bateriilor.

Unitățile finanțate vor accepta o gamă largă de tipuri de baterii, inclusiv baterii de uz casnic vrac, baterii de la țigări electronice, baterii încorporate în dispozitive mici, cum ar fi periuțele de dinți electrice, și baterii mai mari cu o greutate de până la 60 kg.

Runda 3 a Fondului pentru Deșeuri Periculoase a inclus două proiecte, în valoare de 3,5 milioane de dolari, pentru a înființa instalații de procesare și reciclare a bateriilor litiu-ion – crescând capacitatea statului Victoria de a procesa baterii litiu-ion cu 19.500 de tone pe an.

Având în vedere că în Australia se procesează în prezent doar o cantitate mică de deșeuri de baterii litiu-ion, cele două proiecte din Stawell și Campbellfield vor juca un rol crucial în creșterea capacității statului Victoria de a reutiliza materiale valoroase pentru baterii.

Guvernul laburist a investit peste 7 milioane de dolari în proiecte privind deșeurile periculoase pentru a proteja mediul și a îmbunătăți gestionarea deșeurilor periculoase în ultimii cinci ani.

După cum a declarat ministrul interimar al mediului, Gayle Tierney: