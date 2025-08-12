Taxele pentru gunoi în Germania au ajuns la un nivel considerat de mulți locuitori drept împovărător. În anumite regiuni, costul anual pentru colectarea deșeurilor depășește cu mult media ultimilor ani, atingând sume de peste 460 de euro.

Creșterea vine într-un context în care prețurile cresc constant în aproape toate sectoarele. Autoritățile locale justifică tarifele ridicate prin cheltuielile mari de transport, procesare și noile măsuri legate de protecția mediului.

Taxele pentru gunoi în Germania au ajuns la niveluri record, iar în anumite regiuni nota anuală de plată urcă până la 460 de euro.

Această situație generează indignare în rândul locuitorilor, care văd cum cheltuielile casnice cresc constant. Mulți consideră că aceste tarife depășesc posibilitățile financiare, mai ales că scumpirile afectează aproape toate domeniile.

Autoritățile locale susțin însă că măsurile sunt necesare pentru a acoperi costurile tot mai mari. Creșterea este pusă pe seama tarifelor ridicate de transport și procesare a deșeurilor.

Agenția Federală de Mediu atrage atenția că volumul deșeurilor generate de germani rămâne ridicat. Această realitate contribuie direct la majorarea tarifelor aplicate populației, spun cei de la Ziarul Românesc.

În multe zone, administrațiile locale avertizează că prețurile vor continua să urce în lunile următoare. Costurile suplimentare vin și din taxa pe emisii de CO₂, care face ca serviciul de colectare să devină tot mai scump.

În paralel, locuitorii trebuie să respecte reguli mai stricte în privința colectării selective. În special, pubelele pentru deșeuri bio vor fi verificate cu atenție de către echipele de control.

Greșelile de sortare pot atrage amenzi suplimentare, ceea ce înseamnă costuri și mai mari pentru gospodării. Un simplu ambalaj pus în containerul greșit ar putea genera o sancțiune considerabilă.

Un exemplu relevant vine din Bönen, unde peste o mie de gospodării vor plăti 463,44 euro pe an (aproximativ 2317 lei) pentru colectarea gunoiului.

Această sumă plasează localitatea pe locul opt în topul celor mai mari taxe din Renania de Nord-Westfalia. Situația este și mai dificilă în Selm, unde factura anuală ajunge la 552,58 euro (circa 2730 de lei).

Pentru locuitori, acest record este greu de acceptat și ridică numeroase semne de întrebare privind gestionarea serviciului.

„Pentru mii de familii, aceste costuri devin o povară greu de dus”, spun cei afectați, subliniind că situația depășește orice precedent.

Autoritățile locale evită să promită reduceri, invocând în schimb creșterea generală a cheltuielilor din domeniu.