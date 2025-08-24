Persoanele care fac mai mult de 8.000 de pași pe zi își reduc riscul de deces prematur la jumătate, comparativ cu cei care fac mai puțin de 5.000 de pași – pragul pentru un stil de viață sedentar.

În ultimii ani, s-a spus că numărul de pași care ne pot prelungi viața ar trebui să ajungă la 10.000. Dar acest obiectiv nu este stabilit de știință, ci de o campanie marketing. Obiectivul de 10.000 de pași provine dintr-o campanie publicitară japoneză a anilor 60 pentru primul pedometru comercial din lume, numit manpo-kei, scrie Scicencealert.

În ultima vreme, cercetătorii au explorat o întrebare simplă, dar importantă: fiecare pas contează la fel de mult sau mersul într-un ritm alert, de peste 100 de pași pe minut oferă, de fapt, cele mai multe beneficii pentru sănătate?

Pentru îmbătrânire și sănătatea inimii există tot mai multe dovezi că stilul de mers contează. Simpla transformare a unei plimbări zilnice de 14 minute într-o plimbare rapidă de șapte minute a fost asociată cu o reducere cu 14% a riscului bolilor de inimă.

O analiză a peste 450.000 de adulți din Marea Britanie a folosit un marker genetic al vârstei biologice pentru a dezvălui că până la vârsta mijlocie, mersul rapid reduce vârsta biologică cu până la 16 ani, comparativ cu o viață de mers lent.

Un studiu a sugerat că niciodată nu este prea târziu pentru a beneficia de mersul rapid. Puterea mersului rapid poate fi observată și în capacitatea sa de a anticipa viitoarele rezultate asupra sănătății.

S-a dovedit a fi un predictor mai puternic al riscului de a muri din cauza bolilor de inimă decât predictorii tradiționali, cum ar fi tensiunea arterială și colesterolul, fiind, de asemenea, un predictor mai puternic decât multe alte măsuri ale stilului de viață – inclusiv dieta, nivelul de obezitate și activitatea fizică totală.

De fapt, o bună întrebare pe care un medic ar putea să o adreseze pacientului ar fi: „Cât de rapid este ritmul tău de mers?”

Mersul pe jos s-ar putea să nu ofere beneficii suplimentare pentru toate rezultatele sau în orice context. De exemplu, beneficiul mersului rapid față de mersul cu intensitate ușoară în reducerea riscului de cancer este mai puțin sigur.

Un studiu recent a sugerat că, deși mersul pe jos a fost asociat cu reducerea a 13 tipuri diferite de cancer, nu a existat niciun beneficiu al mersului rapid.

Important este că mersul pe jos aduce multiple beneficii, dincolo de sănătatea fizică. Poate ajuta la activitatea creierului, dublând producția de idei creative. Într-adevăr, sistemele din creier care susțin memoria și imaginația sunt activate mia bine în timpul mișcării întregului corp.