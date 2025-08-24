Meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben pentru duminică, 24 august, vizând vijelii și rafale de vânt puternic. Aceasta este valabilă în 15 județe din țară.

Avertizarea transmisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) se aplică zonelor din Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei și este activă în intervalul orar 10:00 – 20:00.

„În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50… 60 km/h și pe arii restrânse de 70… 80 km/h”, au precizat reprezentanții ANM. Meteorologii mai adaugă că intensificări ale vântului, de până la 30 km/h, vor fi resimțite local și temporar și în alte regiuni ale țării. Pentru București, prognoza de duminică indică o zi cu vreme frumoasă și cer senin. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă estimată este de 28 de grade Celsius. „Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat (trecător cu rafale de 35… 45 km/h). Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade Celsius”, au comunicat meteorologii ANM.

În urma furtunilor puternice care au afectat România vineri seara, autoritățile au înregistrat pierderi omenești și pagube materiale semnificative. Conform datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), trei persoane au murit și patru au fost rănite. Echipaje de intervenție au fost mobilizate în 78 de localități din 18 județe și în Capitală, intervenind pentru evacuarea apei din gospodării și pentru îndepărtarea a peste 240 de copaci doborâți de rafale. Totodată, 73 de mașini au fost avariate din cauza copacilor căzuți.

Județele cele mai afectate au fost Argeș, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea, precum și municipiul București. Potrivit IGSU, intervențiile au inclus evacuarea apei din 4 curți, o anexă gospodărească, 44 de beciuri sau subsoluri și o stradă. De asemenea, au fost îndepărtate părți din acoperișurile a 11 clădiri.

Din cele șapte persoane afectate, trei au murit – una în județul Argeș și două în Ilfov. Alte patru persoane au suferit răni în Argeș, Prahova și București. În localitatea Lucieni, Argeș, un acoperiș s-a prăbușit peste trei persoane, cauzând un deces și două victime rănite. Alte incidente au fost raportate în Negoiești (județul Prahova) și în Sectorul 4 din Capitală, unde persoane au fost lovite de obiecte desprinse.

Un caz deosebit de grav a fost semnalat pe Lacul Snagov, unde două persoane care se aflau într-un caiac au fost surprinse de furtună. Ambarcațiunea s-a răsturnat, iar cele două victime s-au înecat. Au fost recuperate de echipele de scafandri și resuscitate, însă, din păcate, au fost ulterior declarate decedate.