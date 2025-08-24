Un studiu recent sugerează că panourile solare amplasate în spațiu ar putea reduce cu până la 80% necesarul Europei de surse regenerabile terestre de energie până în anul 2050.

Prin utilizarea unui model computerizat detaliat al rețelei energetice europene viitoare, cercetătorii au ajuns la concluzia că un sistem de panouri solare orbitale, bazat pe un concept propus de NASA, ar putea diminua cu până la 15% costurile generale ale sistemului energetic continental. În plus, o astfel de tehnologie ar reduce semnificativ și dependența de baterii, cu peste două treimi, potrivit The Guardian.

Cercetarea, condusă de experți de la King’s College din Londra, este prima care analizează în mod concret impactul potențial pe care l-ar putea avea energia solară provenită din spațiu asupra Europei. Tehnologia studiată, cunoscută sub denumirea de SBSP (space-based solar power), presupune utilizarea unor heliostate – oglinzi reflectorizante care captează lumina solară în afara atmosferei și o redirecționează către stații de recepție de pe Pământ, unde este transformată în electricitate și livrată rețelei de energie.

Modelul informatic al rețelei include 33 de state europene și simulează diferite scenarii de cerere, producție și stocare a energiei, pentru a identifica cea mai eficientă și accesibilă opțiune de alimentare energetică.

Când cercetătorii au integrat SBSP în acest model, utilizând datele estimate de NASA privind capacitatea tehnologiei, s-a observat că aceasta ar putea înlocui până la 80% din producția actuală de energie regenerabilă de la sol din Europa.

Unul dintre principalele avantaje ale SBSP, evidențiate de autori, este că oferă o sursă constantă și stabilă de energie, spre deosebire de sursele terestre, care sunt dependente de condițiile meteorologice și au costuri fluctuante. Fiind situat deasupra atmosferei, acest sistem ar putea furniza energie solară continuu, la scară mare, funcționând ca o soluție centralizată de tip gigawatt.

Totuși, cercetarea nu ia în calcul posibilele dificultăți legate de spațiu, cum ar fi congestia orbitală, eventualele întreruperi ale transmisiilor sau variațiile fasciculului de energie, factori care pot afecta fiabilitatea întregului sistem. În plus, autorii subliniază că implementarea sa la scară largă ar deveni rentabilă abia după anul 2050, întrucât costurile actuale ale construirii, lansării și întreținerii unei astfel de infrastructuri sunt încă foarte ridicate și necesită inovații tehnologice semnificative.

Dr. Wei He, conferențiar în cadrul departamentului de inginerie de la King’s College și autor principal al studiului publicat în revista Joule, a declarat: „Există unele riscuri de luat în considerare, cum ar fi situația în care satelitul din spațiu ar avea prea multe panouri solare. Ar putea provoca coliziuni sau ar putea fi avariat de resturile spațiale?” Cu toate acestea, el subliniază valoarea strategică a acestei tehnologii: „Energia regenerabilă care să înlocuiască combustibilii fosili este cea mai importantă acțiune pe care o întreprindem ca oameni. Energia solară din spațiu este o tehnologie cu potențial și poate furniza constant energie solară ca sursă regenerabilă.”

Wei a menționat și faptul că Japonia face deja pași concreți în această direcție, integrând SBSP în strategia sa spațială și de reducere a emisiilor.

Europa ar putea urma un drum similar, valorificând experiența sa în colaborarea internațională pentru proiecte energetice și spațiale, desfășurate sub coordonarea Agenției Spațiale Europene.

Potrivit autorilor studiului, acest spirit de cooperare ar putea fi cheia dezvoltării unei rețele SBSP comune, capabile să asigure energie regenerabilă stabilă pe întreg continentul și să reducă dependența de gaz.

„Acum este momentul”, a spus Wei.