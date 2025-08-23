Meteorologii ANM avertizează că România va traversa o perioadă de răcire semnificativă, cu temperaturi sub media normală a datei.

Potrivit șefei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, valorile termice se vor situa între 22 de grade în regiunile vestice, centrale și nordice și cel mult 29-30 de grade în sudul și sud-estul țării.

Ea a precizat că, începând de miercuri, 27 august, temperaturile vor crește ușor, urmând să ajungă din nou până la 33 de grade Celsius.

După episoadele de vreme severă de vineri, Alina Șerban, meteorolog tot în cadrul ANM, a explicat că în următoarele trei până la cinci zile nu se vor mai înregistra vijelii puternice.

Ea a menționat că fenomenele extreme au fost determinate de trecerea unui front atmosferic rece, care a adus ploi abundente în nord, grindină în centrul și estul țării și vijelii puternice în sud, zonă unde anterior fusese instalată o masă de aer cald ce generase caniculă și disconfort termic.

Specialista a adăugat că acest front a adus cu el o masă de aer rece ce s-a instalat inițial în vest, nord și centru, iar ulterior în restul regiunilor, fapt ce determină temperaturi între 19-20 și cel mult 29-30 de grade. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în nord și centru, în timp ce maximele vor fi atinse în est și sudul extrem.

„Au fost determinate de traversarea unui front atmosferic rece. Am avut cantități importante de apă în partea de nord a teritoriului, grindină în centru și est, vijelii puternice în sudul țării, acolo unde de altfel am avut o masă de aer cald anterior ce a determinat chiar caniculă și disconfort termic. Acest front atmosferic rece aduce după sine o masă de aer rece care deja s-a instalat ieri în partea de vest, nord și centru a teritoriului, astăzi și în celelalte regiuni, astfel că, temperaturile se vor situa între 19-20 și cel mul 29-30 de grade”, a explicat Alina Șerban la Digi24.

Meteorologii au avertizat că noaptea de duminică spre luni va fi cea mai rece, în special în nord și în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile pot coborî până aproape de pragul de îngheț.

Alina Șerban a mai precizat că săptămâna viitoare vremea va intra într-un proces de încălzire, care va începe în vest și va continua în sud, estimându-se temperaturi maxime de până la 35 de grade.

Ea a subliniat totodată că sâmbătă vor fi posibile ploi pe arii restrânse în Muntenia, dar fenomene extreme similare celor de vineri nu se vor mai repeta.