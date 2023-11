Gigi Becali s-a prezentat la spital după accidentul de la Dobroești. Patronul de la FCSB a fost identificat de poliţişti ca fiind şoferul limuzinei Rolls Royce care a ieșit în decor și a intrat în şant. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili dacă în eveniment au fost implicate şi alte persoane. Inițial, Polițiștii din Pantelimon au fost sesizați, potrivit unui comunicat, de către o unitate medicală din București că un bărbat s-a prezentat la spital susținând că a fost victima unui accident rutier. Acesta, identificat ulterior drept Gigi Becali, ar fi declarat că evenimentul rutier a avut loc pe raza comunei Dobroești.

Poliţiştii din Pantelimon s-au deplasat la acel spital, pentru continuarea cercetărilor, şi au identificat victima. Primele cercetări efectuate au relevat că, așa cum declarase, bărbatul era șoferul mașinii intrate în șanț.

În acest moment, cercetările continuă. Poliţiştii vor să vadă dacă în evenimentul rutier mai sunt și alte persoane implicate. Investigația trebuie să stabilească exact condiţiile şi împrejurările în care s-a produs accidentul. În cauză a fost deschis un dosar de urmărire penală pentru vătămare corporală din culpă.

Gigi Becali a fost implicat, duminică, într-un accident din care a scăpat nevătămat. Latifundiarul din Pipera a intrat cu maşina într-un şanţ, în zona localităţii Dobroeşti.

IPJ Ilfov a precizat că accidentul a avut loc aproape de ora 12.00. În momentul în care poliţiştii au ajuns acolo nu mai era nimeni, în maşină sau în preajma acesteia.

Intrat în direct la emisiunea lui Horia Ivanovici de la Fanatik, Gigi Becali a anunțat că după controul făcut la spital s-a constat că a suferit o fisură la una dintre coaste.

“Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti.

Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea lui Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi.

Toţi au luat-o la fugă când a venit miliţia. Eu am stat pe loc. Mie mi-e ruşine să fug. Am bărbăţie. Asta-i virtute, este cadou. Nu pot să mă laud cu ce mi-a dat Dumnezeu cadou.

Acum am o fisură, mi-am pus corset şi am plecat la sfinţire, la biserică. Fisura este la coastă. Nu este grav. Şi dacă e grav, dacă ai bărbăţie, suporţi şi durerea şi totul.

Bărbăţia este să suporţi tu durerea şi cei de lângă tine să nu îşi dea seama. Eu nu vreau să fac rău oamenilor. O să îl prindă pe camere, dar nu fac eu de astea. O să dau şi camerele mele de la maşină.

Problema este că a venit din lateral. Eu eram în depăşirea lui când el a intrat în mine. Aveam două soluţii: instinctul este să intru în şanţ şi să distrugi maşina. I-a fost frică, îţi dai seama. Eu am văzut doar că era un Jeep negru. Fac apel să se predea, că nu îi fac nimic”, a declarat Gigi Becali.