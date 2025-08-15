Numărul românilor care primesc pensii lunare de peste 11.000 de lei rămâne extrem de redus, relevă datele oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Din totalul de 4,69 milioane de pensionari, doar 16.724 de persoane beneficiază de astfel de sume, reprezentând 0,35% din total.

Pensia medie în România este de aproximativ 2.700 de lei, iar aproape 65% dintre pensionari – aproape 3 milioane de persoane – încasează mai puțin de 3.000 de lei lunar.

CNPP precizează că aceste statistici nu includ pensiile sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege și pensiile avocaților.

Datele Institutului Național de Statistică arată că cele mai mici pensii medii se regăsesc în județele cu participare redusă la forța de muncă, precum Botoșani, Teleorman și Vaslui.

Raportul dintre numărul de pensionari și cel al salariaților variază semnificativ la nivel teritorial: de la 4 pensionari la 10 angajați în București și Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariați în Teleorman și 13 la 10 în Vaslui. Cele mai mari pensii medii se înregistrează în Capitală.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, a comentat recent nivelul pensiilor pentru magistrați, explicând că suma de aproximativ 11.000 de lei, echivalentul a 70% din salariul net, nu asigură independența profesională.

„Ar trebui să fac un calcul exact, nu l-am făcut încă. Acum o să îmi asum și un răspuns direct – da, mi se pare puțin și o să vă spun și de ce mi se pare puțin”, a spus ea, pentru Digi24. „Haideți să vedem cât e un salariu mediu. La nivel de Curte de Apel, net lunar: 20.000 de lei, are o virgulă… 346; Tribunal: 17.948; Judecătorie: 16.157. Să aplicăm 70% din aceste sume. (Ar fi 11.309 lei pensie – n.r.). În ce condiții? Ca să ieși la pensie cu această pensie, ce înseamnă? La ce vârstă? 65 de ani. Dom’le, eu nu am voie să fac nimic ca judecător”, a afirmat ea.

Potrivit magistratei, pensiile ridicate pentru un procent restrâns de profesioniști reflectă complexitatea și responsabilitatea funcției. În România, peisajul pensiilor rămâne extrem de polarizat, cu majoritatea pensionarilor în casele medii și puțini beneficiari ai unor sume foarte mari, ceea ce ridică întrebări privind echitatea și sustenabilitatea sistemului public de pensii.