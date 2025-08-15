La finalul lunii iulie 2025, România număra 4.693.461 pensionari, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Comparativ cu luna precedentă, numărul acestora s-a redus cu 120 de persoane.

Pensionarii au primit în medie 2.769 de lei, ceea ce a ridicat valoarea totală a plăților la aproape 13 miliarde de lei. Din total, peste jumătate de milion (550.738 persoane) au lucrat în agricultură, însă nivelul pensiei pentru această categorie a fost mult sub media generală – doar 711 lei.

Majoritatea pensionarilor – 3.748.352 persoane – s-au retras din activitate la limita de vârstă, femeile reprezentând 57% din acest segment. Pensia medie pentru această categorie a ajuns la 3.096 lei.

Pensie anticipată: 3.911 beneficiari (3.965 lei/lună)

Pensie anticipată parțială: 93.846 persoane (2.785 lei/lună)

Pensie de invaliditate: 406.764 beneficiari (1.119 lei/lună), dintre care 45.492 încadrați în gradul I (973 lei/lună)

Pensie de urmaș: 440.490 persoane (1.495 lei/lună)

Ajutor social: 98 pensionari (540 lei/lună)

Datele CNPP confirmă astfel că diferențele de venit dintre categoriile de pensionari rămân considerabile, iar nivelul pensiei depinde în mare măsură de istoricul de contribuții și domeniul de activitate.

La finalul lunii iulie 2025, în județul Timiș erau înregistrați 299 de beneficiari ai pensiilor speciale de serviciu, cu șase mai puțini față de aceeași perioadă din 2024. În topul acestora, un fost pilot primește cea mai mare pensie specială: 46.267 de lei pe lună. La polul opus, există un caz extrem — o persoană care, după doar o zi de muncă oficială, încasează o pensie de numai 1 leu.

Potrivit datelor oficiale, cea mai mare pensie bazată pe principiul contributivității ajunge la 33.905 lei. În plan național, în iunie 2025, s-au plătit aproape 144 de milioane de lei (circa 2,8 milioane de euro) pentru pensiile speciale.

Numărul total al pensionarilor din sistemul public în Timiș este de 153.925, în scădere față de 155.366 anul trecut. Deși măsurile de austeritate nu au determinat încă o creștere a pensionărilor anticipate, autoritățile se așteaptă la un val de solicitări începând cu luna septembrie.

Contrastul dintre pensia minimă de 1 leu și cea de peste 46.000 de lei rămâne un subiect sensibil în dezbaterea publică privind echitatea sistemului de pensii din România.