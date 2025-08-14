„La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat joi, 14 august, pentru AGERPRES, directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea.

Conform situației recente, din iulie 2025, un număr de 299 de beneficiari de pensii speciale (pensii de serviciu), față de 305 în aceeași perioadă din 2024. În iunie 2025, suma lunară plătită către pensiile speciale la nivel național a fost de aproape 144 milioane lei (aprox. 2,8 milioane euro)Numărul total de pensionari din sistemul public este de 153.925, în scădere față de 155.366 în anul precedent. Deși măsurile de austeritate nu au generat, până acum, o creștere a pensionărilor anticipate, se anticipează o eventuală creștere a solicitărilor începând din septembrie.

Cea mai mare sumă aferentă unei pensii bazate pe contributivitate este de 33.905 lei și este încasată de un pensionar provenit din sectorul privat. În județul Timiș sunt consemnați 153.925 de pensionari din sistemul public, cifră aflată într-o ușoară scădere față de perioada similară a anului trecut, când se raportau 155.366 de beneficiari. Cea mai mică valoare a unei pensii speciale este de 2.967 de lei și se regăsește în rândul profesiei de magistrat.

Cristian-Aron Mircea a mai precizat că numărul pensionărilor anticipate nu a cunoscut o creștere ca urmare a măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, însă este posibil ca, din septembrie, solicitările de acest tip să fie mai numeroase.

Cifre la nivel național, aproximativ 11.637 – 11.685 persoane beneficiază de pensii speciale în iunie–iulie 2025. Peste jumătate dintre beneficiari sunt foști magistrați (judecători și procurori), număr care ajunge la 5.680 persoane. Tot în iunie 2025, valoarea totală lunară a pensiilor speciale a fost aproape 144 milioane lei, respectiv 2,8 milioane euro. Reformarea sistemului pensiilor speciale este o condiție pentru accesarea fondurilor europene, iar România este presată să elimine aceste pensii pentru a nu pierde 660.000 euro.

Unele propuneri legislative includ limitarea sporurilor, supraimpozitarea pensiilor speciale sau creșterea vârstei de pensionare pentru anumiți beneficiari, dar au întâmpinat piedici juridice (CCR) sau politice