În luna august 2025, România a înregistrat 4.689.262 de pensionari, potrivit datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Comparativ cu luna iulie, se observă o scădere de 4.199 de persoane, ceea ce indică o ușoară reducere a presiunii demografice asupra sistemului public de pensii.

În același timp, valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite a atins suma de 12,988 miliarde de lei, reflectând nivelul ridicat al cheltuielilor bugetare alocate pentru acest segment.

Pensia medie la nivel național a fost de 2.770 de lei, menținându-se peste pragul de 2.700 de lei înregistrat în ultimele luni.

Structura pensionarilor arată diferențe importante între diversele categorii de beneficiari. Pensionarii care au lucrat în agricultură au fost în număr de 547.146, iar în cazul acestora, pensia medie a fost de doar 716 lei, semnificativ mai mică decât media națională.

Pentru cei pensionați la limita de vârstă, datele CNPP arată un total de 3.753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 sunt femei. În această categorie, pensia medie a fost de 3.097 lei, una dintre cele mai mari valori înregistrate în sistemul public de pensii.

Pe alte tipuri de pensii, situația din august se prezintă astfel:

Pensie anticipată: 3.488 persoane, 3.938 lei pensie medie

Pensie anticipată parțială: 85.276 persoane, 2.760 lei

Pensie de invaliditate: 404.271 persoane, cu o pensie medie de 1.113 lei, dintre care 45.867 persoane în gradul I, cu o medie de 970 lei

Pensii de urmaș: 442.235 persoane, 1.497 lei pensie medie

Ajutor social: 98 pensionari, cu 540 lei în medie

În ceea ce privește pensiile și indemnizațiile prevăzute de legi speciale, în iulie 2025, 407.854 de persoane au beneficiat de astfel de drepturi, cu 765 mai puține decât în luna anterioară. Aceste forme de sprijin financiar acoperă categorii sociale diverse, de la revoluționari până la foști deportați și artiști.

Cele mai semnificative categorii includ: