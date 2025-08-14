Demnitarul din Guvern a precizat că intenționează ca, în realizarea proiectului bugetar pentru anul viitor, „să trecem din formula de buget pe hârtie într-o formulă care să fie de aplicație electronică”.

„Această aplicație am proiectat-o încă din 2021, se numește «Buget NG» (…). Este finanțată, începută în 2021 și acum sper să se termine în timp util, adică în septembrie, astfel încât bugetul anului 2026 să fie introdus în această aplicație”, a menționat Alexandru Nazare.

Liberalul a subliniat că a „insistat foarte mult în 2021” pentru realizarea acestei platforme, „pentru că un rulaj pe o formulă de buget dura cam două zile” în sistemul clasic de redactare.

„Dacă schimbai ceva și voiai să vezi iar bugetul integral, cu câteva schimbări, trebuia să aștepți o zi sau două, ceea ce mi se pare inacceptabil, când discutăm de posibilitățile tehnice pe care le avem azi. Am mari speranțe că în această aplicație toți ordonatorii își vor putea introduce datele, va fi mult mai ușor de rulat și, în ea, vom putea introduce, în sfârșit, prioritizarea pe investiții”, a declarat ministrul. „Să proiectăm bugetele pe mai mulți ani”, a mai punctat oficialul.

Șeful de la Finanțe consideră că întocmirea bugetelor ar trebui realizată într-o perspectivă multianuală. Și nu doar pentru un singur exercițiu financiar, subliniind beneficiile unei asemenea structuri bugetare.

„Trebuie să începem să proiectăm bugetele pe mai mulți ani, multianual, să nu ne mai gândim doar la bugetul acestui an. În momentul în care avem o perspectivă de trei ani, presiunea bugetară și presiunea ordonatorilor în general va fi mult mai mică, pentru că nu vor împinge să aibă resursă sau finanțare neapărat în anul curent, atât timp cât au o certitudine că vor fi bani și în 2026 și alocarea e și în 2027, adică un buget corect construit. Cred că acesta este răspunsul pe care românii îl așteaptă și se va reflecta bineînțeles și în execuție”, a concluzionat ministrul Alexandru Nazare.

Aplicația Buget NG este acum un instrument cheie în modernizarea procesului bugetar din România. Totuși, adoptarea sa este progresivă. Momentan este utilizată doar la nivel de bază (titluri bugetare). Iar scopul este extinderea funcționalităților până în anul 2026, conform declarațiilor ministrului Nazare. De menționat că aplicația eBUGET_NG (sau Buget NG) este un sistem informatic promovat de Ministerul Finanțelor, finanțat prin fonduri PNRR. Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 23,8 milioane lei cu TVA, echivalentul a circa 4,875 milioane euro.

Scopul principal al acestui proiect este reprezentat de modernizarea procesului bugetar, trecând de la formula tradițională pe hârtie la o formulă digitală, electronică, mult mai agilă și eficientă.