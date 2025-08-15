O inițiativă care, până de curând, părea rezervată strict scenariilor de science-fiction este pe cale să devină realitate: cercetătorii chinezi lucrează la un robot umanoid proiectat să poarte o sarcină completă și să nască un copil viu. Potrivit planurilor, un prototip ar putea fi prezentat publicului încă de anul viitor.

Proiectul, coordonat de Dr. Zhang Qifeng, fondatorul companiei Kaiwa Technology, propune mai mult decât un simplu incubator. Dispozitivul ar urma să reproducă întregul proces biologic, de la concepție până la naștere, folosind un uter artificial alimentat cu nutrienți printr-un tub. Costul estimativ al prototipului este de aproximativ 100.000 de yuani (circa 11.500 euro).

„Tehnologia uterului artificial este deja într-o «fază matură» și trebuie acum implantată în abdomenul robotului, astfel încât o persoană reală și robotul să poată interacționa pentru a obține sarcina”, a declarat Dr. Zhang, citat de Daily Mail. În același timp, el a subliniat că există un dialog activ cu autoritățile din provincia Guangdong pentru stabilirea cadrului legal: „Am organizat forumuri de discuții cu autoritățile… discutând politici și legislație.”

Deocamdată, nu sunt cunoscute detalii privind procesul de fertilizare și implantare a embrionului în uterul artificial. Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat pe platforma Douyin, versiunea chineză a TikTok.

Anunțul a provocat un val de discuții pe rețelele sociale chineze. Criticii au ridicat întrebări etice, avertizând asupra „artificializării” unui proces profund uman și asupra riscului de a priva fătul de legătura biologică cu mama. De asemenea, a fost contestată lipsa de transparență privind proveniența ovulelor necesare.

Pe de altă parte, susținătorii văd în această tehnologie o șansă de a reduce povara fizică a sarcinii pentru femei și de a oferi soluții pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea. Un utilizator a scris:

„Multe familii cheltuiesc sume considerabile pentru inseminare artificială, doar pentru a eșua, astfel că dezvoltarea robotului gravid contribuie la societate.”

Proiectul nu pornește de la zero. În experimente anterioare, cercetători au menținut în viață miei prematuri timp de săptămâni într-un dispozitiv denumit „biobag” – o pungă transparentă umplută cu lichid amniotic și conectată la un sistem care furniza sânge bogat în nutrienți. În doar 28 de zile, miei care nu ar fi supraviețuit în afara uterului au câștigat în greutate și au început să dezvolte blană.

Diferența fundamentală este că, spre deosebire de un incubator, „robotul gravid” ar trebui să susțină viața din momentul concepției până la naștere, imitând nu doar mediul, ci și procesele dinamice ale dezvoltării prenatale.

This is the artificial womb that successfully grew lamb fetuses and could help prematurely born babies [read more: https://t.co/UjROYdRVAj] pic.twitter.com/6v749K0wUA — Massimo (@Rainmaker1973) July 19, 2022

Îngrijorările etice privind utere artificiale au fost exprimate încă din anii ’70. Feminista Andrea Dworkin avertiza că acestea ar putea marca „sfârșitul femeilor”, întrebând provocator:

„Vor vrea bărbații, odată ce uterul artificial va fi perfecționat, să păstreze femeile în jur?”.

Mai recent, în 2022, cercetători de la The Children’s Hospital of Philadelphia au atras atenția asupra riscului de a „deprecia” experiența sarcinii și de a diminua rolul pe care multe femei îl găsesc plin de sens și împuternicire.

Cu toate acestea, un sondaj recent indică o deschidere tot mai mare: 42% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani ar susține dezvoltarea completă a unui făt în afara corpului uman. Cum interpretăm acest lucru? Poate ca semn al unei generații mai puțin atașate de normele biologice tradiționale și mai dispusă să exploreze alternative tehnologice.

China se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a ratei infertilității, de la 11,9% în 2007 la 18% în 2020. Pentru a răspunde acestei tendințe, autoritățile includ tratamentele de inseminare artificială și fertilizare in vitro în pachetele de asigurare medicală. În acest context, „robotul gravid” ar putea fi văzut ca o extensie logică a politicilor pro-natalitate.

Interesant este că ideea amintește de filmul The Pod Generation (2023), unde cuplurile puteau alege să folosească utere artificiale detașabile pentru a împărți sarcina. Ceea ce era o ficțiune cinematografică devine, pas cu pas, un proiect de cercetare cu potențiale consecințe economice, sociale și chiar spirituale.