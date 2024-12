Logon Technology, o companie chineză de robotică, a prezentat robotul sferic autonom RT-G în urmă cu două luni ca o „descoperire tehnologică” pentru a ajuta și a înlocui oamenii în situații riscante. Potrivit rapoartelor, robotul sferic poate atinge viteza de 35 km/h și poate rezista la daune cauzate de impact echivalente a 4 tone.

Într-un film promoțional, RT-G operează în apă, pe teren accidentat și în murdărie, însă utilizarea sa urbană ca robot de patrulare care poate identifica și imobiliza infractorii cu ajutorul unui software avansat bazat pe inteligență artificială a atras atenția oamenilor.

După ce filmarea a devenit virală, roboții RT-G au fost văzuți patrulând alături de forțele de ordine umane mai puțin de două luni mai târziu.

Când robotul RT-G a debutat, reacțiile online au fost mixte. Acesta a fost lăudat ca o realizare tehnologică care a consolidat poziția de lider a Chinei în robotica practică, în timp ce alții și-au imaginat cum ar putea învinge mașinile militare tradiționale pe câmpul de luptă, scrie Oddity Central.

Criticii fie au glumit pe seama mișcării sale limitate, spunând că scările și alte obstacole ar fi insurmontabile, fie l-au numit o imitație a prototipului sferic „roundbot” al unui producător american din urmă cu un deceniu. Aceștia arătau la fel și se mișcau la viteze similare, dar roundbot-ul era controlat de la distanță, deoarece aceasta era norma în urmă cu 10 ani.

Conform prezentării Logon Technology, RT-G poate combate criminalitatea în mai multe moduri. În primul rând, camerele sale alimentate cu inteligență artificială pot detecta perturbările, iar software-ul său de recunoaștere facială poate identifica cu ușurință infractorii. Apoi, fie contactează alți roboți sau forțe de ordine umane pentru sprijin, fie urmărește suspecții și îi imobilizează cu o armă cu plasă încorporată.

RT-G-ul sferic, care arăta ca un prototip de robot futurist, a fost văzut patrulând pe străzile chineze împreună cu forțele de ordine umane la doar două luni de la prezentarea sa. În mod clar, China merge până la capăt în ceea ce privește roboții alimentați cu inteligență artificială, fie că este vorba de un test sau de o instalație permanentă.

China has unveiled a spheric police robot capable of pursuing criminals. The AI equipped robot can operate autonomously. It can even fall from heights.

The robot is capable of confronting perpetrators, shooting nets to immobilise them until police arrive. It attacks opponents… pic.twitter.com/kye24yZt2q

— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) December 8, 2024