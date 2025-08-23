Mai mulți dintre cei mai importanți jucători din industria de retail din Marea Britanie au transmis un avertisment ferm către noul ministru de finanțe, Rachel Reeves, printr-o scrisoare deschisă în care își exprimă îngrijorarea că eventualele creșteri de taxe din viitorul buget ar putea afecta direct promisiunile guvernului privind îmbunătățirea nivelului de trai. Informația a fost făcută publică de publicația Fashion Network.

Scrisoarea, făcută publică joi, a fost coordonată de British Retail Consortium (BRC) și a fost semnată de 60 de lideri din domeniul comerțului cu amănuntul. Printre aceștia se numără directori executivi și reprezentanți ai unor branduri de top, precum John Lewis, Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Aldi, Lidl, JD Sports, Boots, Currys și Kingfisher. Retailerii își exprimă preocuparea că modificările fiscale discutate de guvern ar putea pune în pericol obiectivele economice enunțate în campania electorală.

„Manifestul laburiștilor din 2024 a făcut o promisiune clară și binevenită de a asigura locuri de muncă bune și standarde de viață mai ridicate. Dar dacă viitoarele decizii de politică economică duc la creșterea prețurilor și reducerea locurilor de muncă, aceste angajamente sunt puse în pericol”, se menționează în documentul adresat ministrului. Semnatarii afirmă că susțin obiectivele guvernului privind creșterea economică și sunt dispuși să colaboreze pentru atingerea acestora.

Retailerii atrag atenția că politicile economice planificate trebuie să fie construite în jurul unor piloni precum predictibilitatea prețurilor, sprijinirea investițiilor și menținerea unui nivel sustenabil al angajărilor.

„Pentru ca acest lucru să fie posibil, stabilitatea prețurilor, investițiile continue și ocuparea sustenabilă trebuie să fie în centrul bugetului din acest an”, se subliniază în continuare în scrisoare.

O preocupare centrală este legată de intenția guvernului de a reforma sistemul de „business rates” – taxele percepute pentru proprietățile comerciale. Retailerii se tem că noile măsuri ar putea duce la o creștere substanțială a costurilor pentru marile magazine, afectând capacitatea acestora de a menține prețuri accesibile și de a investi în dezvoltare.

Helen Dickinson, directorul executiv al BRC, a cerut explicit ministrului Reeves să ofere o garanție clară că „niciun magazin, mare sau mic, nu va plăti mai mult decât în prezent”, în condițiile în care marile lanțuri se confruntă deja cu presiuni financiare multiple.

Potrivit analiștilor financiari, noul ministru ar putea fi nevoit să ajusteze bugetul național prin creșterea taxelor sau prin reducerea cheltuielilor publice cu o sumă estimată la peste 20 de miliarde de lire sterline (aproximativ 27 de miliarde de dolari), pentru a se încadra în limitele impuse de regulile fiscale și pentru a menține încrederea piețelor.

Până acum, bugetul anunțat de guvernul laburist a inclus deja câteva măsuri majore, precum majorarea contribuțiilor sociale plătite de angajatori, scăderea pragului de impozitare pentru firme și creșterea salariului minim. Aceste decizii au fost interpretate ca semnale clare privind direcția fiscală a noii administrații.

În plus, sectorul de retail susține că un nou impozit introdus pe ambalaje a generat un impact suplimentar semnificativ, adăugând un cost total de aproximativ 7 miliarde de lire sterline pe an pentru întreaga industrie. Această povară fiscală suplimentară este considerată un factor direct care a contribuit la creșterea generală a prețurilor.

BRC avertizează că, în condițiile actuale, inflația alimentară ar putea ajunge la un nivel de 6% până la sfârșitul anului, moment ce va coincide cu o perioadă critică în care facturile la energie se vor majora din cauza sezonului rece, accentuând astfel presiunea asupra consumatorilor.

Datele oficiale recente arată că inflația în Regatul Unit a ajuns în luna iulie la 3,8%, cel mai înalt nivel din ultimele 18 luni, ceea ce intensifică îngrijorările legate de sustenabilitatea politicilor fiscale și impactul lor asupra populației și a mediului de afaceri.