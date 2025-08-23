O ieșire la terasă, în pitoreasca localitate Ostuni din sudul Italiei, s-a transformat într-un episod controversat pentru un grup de patru turiști. Ceea ce părea o după-amiază relaxantă, cu băuturi și gustări, s-a încheiat cu o notă de plată neașteptat de mare, pe care apărea o taxă suplimentară – nu pentru consum, ci pentru muzica de fundal pusă de un DJ.

Potrivit relatărilor din presa italiană, turiștii au comandat două cocktailuri alcoolice (15 euro fiecare), un cocktail fără alcool (10 euro), un suc natural (5 euro) și gustări în valoare de aproximativ 20 de euro. Nota de plată ar fi trebuit să fie de 65 de euro. Totuși, suma finală a ajuns la 73 de euro. Diferența – o taxă de 8 euro, echivalentul a 2 euro de persoană, justificată prin prezența muzicii live mixate de DJ.

Ceea ce a stârnit indignarea clienților a fost lipsa unei informări prealabile. Nici pe meniu, nici la comandă nu fusese menționată o taxă pentru divertisment. Practica i-a făcut să se simtă înșelați, mai ales că în Italia există deja „coperto”, un cost bine-cunoscut și acceptat de clienți.

„Coperto” nu trebuie confundat cu bacșișul. Este o sumă fixă, de regulă între 1 și 5 euro de persoană, percepută pentru folosirea mesei, tacâmurilor și pâinii. Are origini medievale și este legală, fiind afișată clar în meniuri. Spre deosebire de această taxă tradițională, suprataxa pentru muzica DJ-ului nu avea acoperire legală și nici transparență, motiv pentru care cazul a atras atenția opiniei publice și a stârnit dezbateri privind practicile comerciale abuzive.

O fotografie cu o notă de plată emisă într-un restaurant din Los Angeles a aprins rețelele sociale după ce clienții au observat o linie suplimentară pe bon: „Taxă pentru salariu decent – 18%”.

Inițial distribuită pe Threads, imaginea a devenit rapid virală și a ajuns pe subreddit-ul r/EndTipping, unde utilizatorii au lansat un val de critici, catalogând noua practică drept „o taxă ascunsă” și chiar „o modalitate de a înșela clienții”.

Localul în cauză, Luna Restaurant, a transmis că taxa suplimentară reprezintă o încercare de a reduce discrepanțele dintre angajații care beneficiază de bacșiș și cei care, deși muncesc la fel, nu primesc niciun fel de bonus din partea clienților.

„Dorim să eliminăm acest decalaj pentru a le oferi tuturor angajaților noștri un trai sustenabil”, au precizat reprezentanții restaurantului, subliniind că banii ajung direct în salariile personalului.

Fenomenul nu este izolat. Mai multe restaurante din SUA au început să testeze sisteme similare, fie prin introducerea unei taxe de serviciu, fie prin ajustarea prețurilor din meniu, încercând astfel să creeze un model de „restaurant fără bacșiș”.

Potrivit unei analize citate de EBSCO, eliminarea bacșișurilor ar putea aduce stabilitate și echitate în echipele de lucru, întrucât recompensele financiare nu ar mai depinde de bunăvoința clienților.