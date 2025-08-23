Inițial prevăzut pentru ianuarie 2026, noul sistem de tarifare rutieră TollRO va deveni funcțional abia de la 1 iulie 2026. Guvernul a decis această amânare pentru a permite o implementare progresivă a sistemului. Aceasta presupune dezvoltarea unei soluții informatice dedicate, achiziționarea echipamentelor de control și crearea infrastructurii necesare.

TollRO va înlocui actualul sistem de rovinietă și va diferenția modalitatea de tarifare în funcție de tipul și masa vehiculului. Măsura vizează eficientizarea colectării taxelor și adaptarea la normele europene privind transportul rutier și protecția mediului.

Sistemul TollRO prevede două tipuri de tarifare distincte. Pentru autoturisme, autobuze, autocare și vehicule de marfă cu masa maximă de până la 3,5 tone, se va aplica un tarif bazat pe durata utilizării infrastructurii rutiere. Acesta este similar cu actuala rovinietă, însă va ține cont și de norma de poluare a vehiculului.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, se introduce un nou principiu: plata în funcție de distanța parcursă. În plus, va conta și clasa de poluare, pentru a încuraja înnoirea parcului auto.

Sistemul va colecta automat taxele printr-o rețea națională de control și monitorizare, iar plata va trebui făcută înainte de utilizarea drumurilor naționale. TollRO nu se va aplica pe porțiunile de drum național din interiorul municipiilor, delimitate de indicatoarele de intrare/ieșire.

Rovinieta se va achita înainte de utilizarea drumurilor naționale și va fi structurată în funcție de durata aleasă: 1 zi, 10 zile, 30 zile, 60 zile sau 12 luni. Tarifele sunt proporționale cu durata și nu pot depăși anumite limite:

tariful pe o zi: max. 9% din tariful pe 12 luni,

tariful pe 10 zile: max. 12% din tariful anual,

tariful lunar: max. 19% din tariful anual,

tariful pe 2 luni: max. 30% din tariful pe 12 luni.

Această structură este gândită pentru a asigura un echilibru între costurile ocazionale și cele pe termen lung, oferind flexibilitate utilizatorilor rețelei rutiere.

Guvernul susține că TollRO reprezintă un pas important către digitalizarea completă a sistemului de tarifare rutieră. Prin implementarea unor echipamente moderne de control, autoritățile vor putea monitoriza mai eficient traficul și respectarea regulilor fiscale.

Totodată, noul sistem va alinia România la standardele europene privind taxarea utilizatorilor de infrastructură rutieră.