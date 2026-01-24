Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur este extrem de avantajos pentru România și ar putea genera o creștere substanțială a industriei auto, a transmis președintele Nicușor Dan, sâmbătă, la Iași, la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Unirii Principatelor.

Șeful statului a arătat că deschiderea unei piețe suplimentare pentru industria auto europeană ar avea efecte directe și consistente asupra economiei românești.

Potrivit președintelui, România realizează anual exporturi de aproximativ 90 de miliarde de euro, dintre care aproape jumătate provin din industria auto, fie prin exporturi directe, fie prin componente integrate ulterior în automobilele produse la nivel european.

În acest context, Nicușor Dan a explicat că accesul mai larg pe piețele statelor Mercosur ar putea susține o creștere estimată la 10–15% a industriei auto românești.

El a detaliat că un astfel de avans ar însemna majorarea exporturilor din domeniu cu aproximativ 5 miliarde de euro anual, bani care ar intra direct în economia națională și ar sprijini producția internă.

„Mercosur e ceva extrem de benefic pentru România. Gândiți-vă că România are exporturi cam de 90 de miliarde, anual, euro, din care cam jumătate sunt exporturile din industria auto, fie direct, fie componente pentru industria auto europeană, care la rândul ei exportă mașini finite. Deci, închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană, din care România o componentă importantă. Deci o creștere, estimez eu, poate să aducă o creștere de 10, poate 15% a industriei auto din România. Ce ar însemna pentru România? De la un export de 42, 43 de miliarde de euro, încă 5 miliarde de euro care să vină anual în România, în industria românească”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că analiza acordului Mercosur trebuie făcută luând în calcul ambele părți ale balanței, atât beneficiile, cât și eventualele riscuri.

În acest sens, el a amintit că subiectul este dezbătut de aproximativ 25 de ani la nivel european, iar România are de circa un deceniu o poziție oficială favorabilă acestui acord.

Nicușor Dan a arătat că această poziție de susținere a fost confirmată și în discuțiile purtate cu responsabilii din politica externă.

Totodată, șeful statului a făcut referire la rezervele exprimate în ultimele luni de o parte a agricultorilor europeni, inclusiv români, reuniți într-o federație la nivel UE.

El a precizat că România a susținut demersurile Franței în cadrul dezbaterilor interne din Uniunea Europeană, iar negocierile recente au dus la obținerea unor beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni, inclusiv pentru cei din România.