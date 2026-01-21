Matas Buzelis, expert în cadrul companiei de date auto carVertical, a oferit mai multe explicații pentru Capital. Potrivit specialistului, nu se preconizează o scădere a prețurilor mașinilor second-hand în viitorul apropiat din două motive majore.

În primul rând, previziunile Băncii Centrale Europene arată că ratele dobânzilor nu vor reveni rapid la nivelurile dinaintea pandemiei, ceea ce face ca mașinile noi să fie mai puțin accesibile pentru o mare parte dintre consumatori. În consecință, cererea pentru vehicule rulate rămâne ridicată.

În al doilea rând, piața resimte în continuare efectele pandemiei globale și ale crizei cipurilor din perioada 2020-2023, când producția de autoturisme noi a scăzut semnificativ. Acest dezechilibru a generat un deficit de mașini vechi de doar câțiva ani, deficit care menține prețurile la un nivel ridicat.

Un alt fenomen vizibil pe piața auto este deprecierea lentă a mașinilor vechi de 3-6 ani. Potrivit lui Matas Buzelis, acest lucru este o consecință directă a ofertei limitate din segmentul vehiculelor aproape noi. Cererea ridicată, combinată cu numărul redus de mașini disponibile, susține prețuri ridicate pentru acest tip de autoturisme.

Pe termen lung, situația este influențată și de evoluția tehnologică. Mașinile moderne sunt mai fiabile și mai durabile decât cele fabricate în urmă cu 10–15 ani, ceea ce contribuie la menținerea valorii lor pentru o perioadă mai lungă de timp.

Într-o piață caracterizată de ofertă limitată și prețuri ridicate, riscurile pentru cumpărători cresc considerabil. Matas Buzelis a subliniat că riscul financiar constă în plata unui preț excesiv pentru o mașină a cărei valoare poate scădea mai rapid decât în mod obișnuit, pe măsură ce piața se normalizează. Situația este cu atât mai sensibilă în cazul vehiculelor achiziționate în leasing.