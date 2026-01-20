Luna decembrie 2025 a adus ajustări moderate pe piața chiriilor din marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de platforma imobiliară Storia. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut la același nivel sau au fost mai mici comparativ cu decembrie 2024, în timp ce în sudul și vestul țării au fost înregistrate creșteri punctuale.

În decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024, Constanța și Iași sunt singurele orașe în care chiriile au rămas neschimbate la toate cele trei categorii de apartamente, în timp ce Craiova a consemnat cel mai mare avans anual, de +11% pentru chiria apartamentelor cu două camere, iar Timișoara a înregistrat creșteri de +10% pentru garsoniere și de +6% pentru apartamentele cu două camere.

În decembrie, diferențele de preț dintre marile orașe au continuat să fie semnificative. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din perspectiva chiriilor, cu o medie de 400 de euro pentru garsoniere, 560 de euro pentru apartamentele cu două camere și 749 de euro pentru cele cu trei camere.

La polul opus, Arad se menține drept orașul cu cele mai ieftine chirii, cu valori medii de 220 de euro pentru garsoniere, 370 de euro pentru apartamentele cu două camere și 450 de euro pentru cele cu trei camere.

„Luna decembrie a adus un ritm mai stabil al pieței, caracterizat de ajustări moderate ale chiriilor și de diferențe locale mai vizibile. Interesul pentru închiriere a rămas ridicat, însă deciziile sunt luate mai atent, prin compararea ofertelor disponibile. Datele noastre arată că, în decembrie 2025, contactările dintre chiriași și proprietari au fost cu 2% mai reduse față de anul trecut, în timp ce numărul vizualizărilor de apartamente a crescut cu 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

În Capitală, prețurile medii ale chiriilor diferă vizibil între sectoare, potrivit Storia. În Sectorul 1, chiriile medii au fost de 469 euro la garsoniere, 680 euro la două camere și 1.100 euro la trei camere. În Sectorul 2, mediile au fost 390 euro pentru garsoniere, 675 euro pentru două camere (+4% față de decembrie 2024) și 950 euro pentru trei camere.

În Sectorul 3, mediile au fost de 399 euro (garsoniere), 550 euro (două camere) și 700 euro (trei camere). În Sectorul 4, garsonierele au fost închiriate cu 363 euro, apartamentele cu două camere cu 507 euro, iar cele cu trei camere cu 650 euro. În Sectorul 5, mediile au fost 380 euro, 580 euro și 650 euro, iar în Sectorul 6, 380 euro, 500 euro și 599 euro.

Analizând diferențele dintre sectoare, se observă contraste clare între nordul și sud-vestul Capitalei. Sectorul 1 rămâne cea mai scumpă zonă de închiriat, cu o chirie medie de 787 euro, urmat de Sectorul 2 cu 715 euro, apropiindu-se semnificativ de valorile din nord. Sectorul 3 și Sectorul 5 se poziționează în zona mediană a pieței, cu medii de 552 și 551 euro, în timp ce Sectoarele 4 și 6 rămân cele mai accesibile, cu chirii medii de 520 și 490 euro.

În Cluj-Napoca, chiriile medii au fost de 400 euro pentru garsoniere, 560 euro pentru două camere și 749 euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu decembrie 2024, garsonierele și apartamentele cu trei camere au rămas la același nivel, în timp ce apartamentele cu două camere au scăzut cu -7%. Comparativ cu luna noiembrie, aproape toate segmentele s-au menținut stabile, mai puțin apartamentele cu două camere, care s-au ieftinit cu -2%.

În Constanța, garsonierele s-au închiriat cu 350 euro, apartamentele cu două camere cu 500 euro, iar cele cu trei camere cu 650 euro. Nivelul chiriilor a rămas neschimbat față de decembrie 2024 și comparativ cu luna noiembrie 2025.

În Brașov, garsonierele s-au închiriat cu 380 euro (+3% față de decembrie 2024), apartamentele cu două camere cu 510 euro (-7%), iar cele cu trei camere cu 650 euro (-7%). Ajustările sunt mai vizibile la apartamentele cu două și trei camere, în timp ce garsonierele au înregistrat o creștere moderată.

În Timișoara, chiriile medii au fost de 300 euro pentru garsoniere (+10% față de decembrie 2024), 450 euro pentru două camere (+6%), iar 500 euro pentru trei camere. Comparativ cu noiembrie 2025, aproape toate segmentele s-au menținut la același nivel, cu excepția apartamentelor cu două camere, care au crescut cu +2%.

În Iași, prețul mediu de închiriere a fost de 350 euro pentru garsoniere, 450 euro pentru două camere și 550 euro pentru cele cu trei camere, nivelurile fiind constante față de decembrie 2024 și noiembrie 2025.

În Craiova, garsonierele s-au închiriat cu 266 euro (-7% față de decembrie 2024), apartamentele cu două camere cu 445 euro (+11%), iar cele cu trei camere cu 500 euro. Comparativ cu noiembrie, garsonierele și apartamentele cu trei camere au rămas constante, iar apartamentele cu două camere au înregistrat o scădere de -1%.

La Oradea, garsonierele au avut un preț mediu de 260 euro (-1% față de decembrie 2024), apartamentele cu două camere 400 euro (-3%) și cele cu trei camere 485 euro (+1%). Comparativ cu luna precedentă, nivelurile s-au menținut aproape la fel.

În Sibiu, garsonierele s-au închiriat cu 320 euro (-6% față de decembrie 2024), apartamentele cu două camere au rămas la 400 euro, iar cele cu trei camere la 523 euro (-5% față de anul anterior).

În Arad, garsonierele s-au închiriat cu 220 euro, apartamentele cu două camere cu 370 euro, iar cele cu trei camere cu 450 euro (-8% față de decembrie 2024). Comparativ cu noiembrie, nivelurile s-au menținut aproape neschimbate, cu excepția apartamentelor cu două camere, care au avut un preț cu 6% mai mare.

Datele pentru decembrie 2025 arată că piața chiriilor rămâne stabilă, cu ajustări moderate și diferențe locale vizibile între orașe. Prețurile au rămas în general constante în mare parte din țară, cu excepția creșterilor punctuale în sud și vest și a unor ajustări moderate în centrul țării.

Cluj-Napoca menține poziția de cel mai scump oraș dintre cele analizate, iar Arad rămâne cel mai ieftin. Analiza realizată de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, confirmă tendința unei piețe echilibrate, unde interesul pentru închiriere se menține ridicat, iar deciziile sunt luate cu și mai multă atenție, pe baza comparațiilor între opțiuni.