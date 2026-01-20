Proprietarii care închiriază locuințe sunt acum obligați să declare veniturile obținute, indiferent dacă este vorba de închirieri pe termen lung sau scurt. Venitul anual brut reprezintă suma totală încasată, iar venitul net se calculează după deducerea unei cote forfetare de 30% pentru cheltuieli. Din acest venit net se aplică un impozit de 10%.

Nedeclararea contractelor în termen atrage penalități zilnice de 0,08% până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale. Această regulă se aplică inclusiv celor care închiriază pe termen scurt, cum ar fi camere din locuințe proprii. În acest caz, proprietarii trebuie să completeze doar secțiunea relevantă din Registrul de evidență fiscală, fără a ține contabilitate complexă.

În plus, legea impune proprietarilor să informeze Asociația de Proprietari despre încheierea contractului în termen de 10 zile, furnizând identitatea chiriașilor. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi suplimentare. Contractele trebuie înregistrate la ANAF în maximum 30 de zile, fie online, fie la ghișeu, împreună cu declarația de venit.

Neîndeplinirea acestor obligații poate transforma închirierea într-o activitate ilegală, cu risc de penalități și recalcularea impozitelor. Autoritățile avertizează că, începând cu 2026, controalele vor fi mai riguroase pentru a identifica veniturile neînregistrate.

Înregistrarea contractului de închiriere

Fiecare contract trebuie înregistrat la ANAF în termen de 30 de zile de la semnare. Această procedură se realizează prin formularul C168, care poate fi depus online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), sau direct la ghișeu, la administrația fiscală competentă. Este necesar să atașați o copie a contractului, iar înregistrarea confirmă oficial existența contractului și veniturile aferente.

Declarația Unică pentru venituri din chirii

Veniturile realizate din închiriere se raportează prin Declarația Unică (Formular 212). Termenul de depunere este 25 mai a anului următor celui în care au fost obținute veniturile.

În cadrul declarației se introduc două tipuri de sume:

Venit estimat – pentru calculul contribuției la sănătate (CASS), introdus la începutul anului.

Venit realizat – suma efectiv încasată pe parcursul anului, folosită pentru calculul impozitului de 10% și, dacă este cazul, pentru CASS.

Venitul net se obține prin deducerea cotei forfetare (20%) din venitul brut, iar sistemul ANAF calculează automat obligațiile fiscale.

Astfel, trebuie să completați formularul C168 și depuneți-l în termen de 30 de zile, împreună cu copia contractului și să accesați SPV, selectați Declarația Unică, completați veniturile la Capitolul II („Venituri din cedarea folosinței bunurilor”), și depuneți declarația până la 25 mai.