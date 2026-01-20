Iarna aceasta a devenit un adevărat calvar pentru sute de mii de locuitori ai Capitalei. Deși caloriferele abia se încălzesc sau sunt aproape reci, facturile la întreținere ajung la sume uriașe. Situația persistă de mai multe săptămâni și lovește cel mai dur în pensionari, persoane bolnave și familii cu copii mici.

Problema încălzirii nu este una nouă. Locatarii spun că se confruntă cu aceleași dificultăți de ani buni, însă temperaturile scăzute din această iarnă au agravat situația. În multe apartamente, oamenii sunt nevoiți să stea îmbrăcați gros în propriile locuințe și să caute soluții improvizate pentru a face față frigului: aragazul pornit, calorifere electrice sau aeroterme, acolo unde bugetul permite.

Pentru pensionari, situația este de-a dreptul dramatică. Cu venituri mici și cheltuieli tot mai mari, mulți nu își permit consumul suplimentar de energie electrică. Reprezentanți ai asociațiilor de pensionari atrag atenția că membrii lor îndură frigul în case, în timp ce costurile la întreținere sunt calculate ca și cum agentul termic ar fi livrat în parametri normali.

„Problema aceasta durează de cel puțin 5 ani de zile, deci nu de acum, de ieri, de astăzi. Dar dat fiind faptul că e iarna mai grea acum și e mult mai cer, este foarte frig în apartamentele oamenilor. Mai dau drumul la un aragaz, mai un calorifer electric, cine își permite. (…) Reprezint o asociație de pensionari, care au pensiile pe care le au și care nu-și permit și stau îmbrăcați, sunt înfofoliți în casă și îngheață de frig. Iar factura nu vine cu 39 sau 40%, cât ne dau ei agentul termic”, spune o bucureșteancă.

Disconfortul este resimțit și în activitățile de zi cu zi. Chiar și atunci când există apă caldă, drumul de la baie până în cameră devine o încercare greu de suportat, mai ales pentru vârstnici. Problemele de sănătate se accentuează, iar nervozitatea și epuizarea psihică sunt tot mai frecvente în rândul celor afectați.

Cu toate acestea, facturile continuă să vină la niveluri ridicate. Pentru un apartament cu trei sau patru camere, întreținerea poate ajunge la 1.000–1.200 de lei, deși confortul termic este departe de a fi unul normal, potrivit informațiilor prezentate de România TV.