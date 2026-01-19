După aproximativ șase luni de la eliminarea plafonării, prețurile la energie electrică au înregistrat scăderi consistente, care ajung în unele cazuri până la 35%. În acest context, pe piață au apărut oferte cu tarife sub 1 leu pentru fiecare kWh consumat, nivel considerabil mai mic față de cel plătit în prezent de o mare parte dintre consumatori. Cu toate acestea, schimbarea furnizorului rămâne o opțiune rar aleasă.

Potrivit datelor disponibile, doar aproximativ 2% dintre români au decis să își schimbe furnizorul de energie electrică, deși procesul nu implică niciun cost suplimentar și poate fi realizat integral online. Situația este cu atât mai relevantă cu cât lista furnizorilor care vin cu prețuri mai mici decât marii jucători din piață este una extinsă.

În prezent, milioane de români plătesc un tarif de aproximativ 1,45 lei pentru fiecare kWh consumat. Acest nivel de preț se reflectă direct în facturi lunare mai mari, în condițiile în care alternativele din piață ar putea aduce economii semnificative, fără schimbări tehnice sau întreruperi ale alimentării cu energie.

Pentru consumatorii care vor să afle ce tarife sunt disponibile, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pune la dispoziție un comparator online de oferte. Instrumentul poate fi accesat de pe orice calculator și permite o comparație rapidă între furnizori, în funcție de zona de consum și de nivelul lunar de energie utilizat.

Procesul este descris pas cu pas de reporterul Antena 3, care a explicat modul de utilizare al platformei oficiale.

„Dacă doriți să aflați care sunt cele mai mici prețuri la energie, puteți să faceți acest lucru din fața unui calculator simplu, cu un singur click. Trebuie să intrați pe comparator oferte tip de furnizare de energie electrică de la ANRE, completați câteva câmpuri, zona în care vă aflați, consumul pe care îl aveți lunar 100 de kilowați în cazul meu, dar și valoarea facturii care este acum 145 lei. Dăm căutare, iar ulterior ni se va genera o listă întreagă cu furnizori care au prețuri mai mici decât cel contractat de mine. În cazul meu, vedem că avem 29 de furnizori care au prețuri mai mici”, a transmis Georgiana Iuzic, reporter Antena 3.

Diferențele de preț sunt explicate și de structura pieței, dar și de strategiile comerciale ale unor furnizori mai mici.

„Unii furnizori care au un portofoliu mic în momentul de față și au înțeles că principalul mod de a face profit este numărul număr mare de consumatori, înseamnă de fapt potențial unui profit mare și nu neapărat marja comercială. Au reușit să vină cu energie electrică achiziționat de niște surse mai ieftine sau au reușit să vină cu sisteme de reducere a costurilor și aici mă refer la sisteme de stocare”, a afirmat Dumitru Chisăliţă, expert în Energie.

Diferențele de tarif se traduc direct în facturi lunare mai mici. Plecând de la un preț de referință de 1,45 lei/kWh, o ofertă de 0,99 lei/kWh înseamnă o factură de aproximativ 99 de lei, cu o economie de 46 de lei, respectiv o reducere de 32%.

La un tarif de 1,08 lei/kWh, factura ajunge la 108 lei, cu o economie de 37 de lei, adică 26%. Chiar și un preț de 1,11 lei/kWh reduce factura la 111 lei, ceea ce înseamnă o economie de 34 de lei, respectiv 23%.

Schimbarea furnizorului de energie electrică este descrisă ca fiind un proces simplu și gratuit (vezi aici detalii). Consumatorii trebuie să pregătească o copie după actul de identitate și o factură recentă, necesară pentru identificarea codului locului de consum. În anumite situații, pot fi solicitate documente care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință.

Contractul cu noul furnizor poate fi semnat online, telefonic sau direct la sediul companiei alese, iar transferul este gestionat integral de noul furnizor. Procedura durează, de regulă, până la 21 de zile lucrătoare, fără întreruperea alimentării, iar contractul vechi este reziliat automat, fără alte demersuri din partea clientului.