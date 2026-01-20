O filială a companiei ruse Gazprom a convenit, în principiu, să vândă participația majoritară pe care o deține în compania petrolieră strategică sârbă NIS către gigantul energetic de stat maghiar MOL, a anunțat luni Serbia, într-o mișcare menită să atenueze sancțiunile impuse de Statele Unite asupra proprietății ruse.

Tranzacția, convenită cu Gazprom Neft, divizia de producție petrolieră a Gazprom, controlat de stat, va necesita aprobarea autorității de sancțiuni a Trezoreriei SUA, care a vizat anul trecut NIS ca parte a măsurilor mai ample împotriva sectorului energetic rus, în contextul războiului din Ucraina.

NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia și furnizează aproximativ 80% din piața de combustibili a țării, reprezentând aproape jumătate din vânzările interne cu amănuntul de combustibili, ceea ce o face un activ strategic pentru economia și securitatea energetică a Serbiei.

Ministrul Energiei, Dubravka Djedovic Handanović, a declarat că acordul va fi supus aprobării administrației americane și că autoritățile sârbe au urmărit să își consolideze poziția în negocieri, potrivit TVP World.

Potrivit acesteia, în urma discuțiilor, Serbia își va majora participația în NIS cu 5 puncte procentuale, ceea ce va crește influența țării în deciziile companiei și va proteja, în opinia oficialilor, interesele cetățenilor.

MOL, care rafinează petrol și gaze și gestionează rețele de vânzare cu amănuntul de combustibil în Europa Centrală și de Est, a anunțat că a semnat un acord obligatoriu cu Gazprom Neft pentru achiziționarea participației de 56,16% a companiei ruse în NIS.

Gazprom din Rusia deține încă 11,3%, în timp ce statul sârb deține 29,9%.

Handanović a mai afirmat că se așteaptă ca partenerii din Emiratele Arabe Unite să facă parte din viitoarea structură de proprietate a NIS. MOL a confirmat că se află în negocieri cu compania națională de petrol din Abu Dhabi, ADNOC, unul dintre cei mai mari producători de energie de stat din lume, pentru o potențială participație minoritară.

În plus, MOL s-a angajat să mențină rafinăria din apropierea Belgradului la nivelurile actuale de producție și să crească producția dacă va fi necesar, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibili în Serbia.

Sancțiunile impuse de SUA pentru a împiedica veniturile energetice ale Rusiei să finanțeze războiul din Ucraina au perturbat plățile și aprovizionarea cu petrol anul trecut și au forțat rafinăria să-și întrerupă temporar activitatea, până când o licență temporară a permis reluarea operațiunilor până pe 23 ianuarie.

Termenul limită pentru finalizarea negocierilor a fost stabilit pentru 24 martie, a mai precizat ministrul sârb al Energiei.