În cadrul unui proiect-pilot, autoritățile elene au instalat opt camere cu inteligență artificială în zone centrale ale capitalei, iar în primele 96 de ore de funcționare au fost identificate peste 2.500 de încălcări ale legislației rutiere. Un singur dispozitiv, amplasat pe artera care face legătura dintre Atena și portul Pireu, a înregistrat peste 1.000 de abateri într-un interval foarte scurt.

Inteligența artificială, deja prezentă pe scară largă în viața cotidiană, de la telefoane mobile până la sisteme complexe de analiză a datelor, este utilizată tot mai frecvent și în monitorizarea traficului. Grecia se alătură astfel unor state precum Marea Britanie, Germania, Spania, Statele Unite ale Americii sau China, unde camerele radar cu AI sunt deja folosite pentru supravegherea circulației.

Noile sisteme se diferențiază clar de radarele clasice prin capacitatea lor de a analiza simultan mai multe tipuri de comportamente ilegale. Algoritmii de învățare automată permit detectarea depășirii limitei de viteză, a trecerii pe culoarea roșie a semaforului, a neutilizării centurii de siguranță sau a folosirii telefonului mobil în timpul condusului. În plus, camerele pot identifica utilizarea nejustificată a benzilor de urgență, oferind un nivel ridicat de precizie în monitorizarea traficului.

În momentul în care este observată o abatere, sistemul generează automat o înregistrare video și o fotografie care constituie dovada faptei. Șoferul este informat aproape instantaneu prin SMS, e-mail sau prin intermediul unui portal digital dedicat. Prin aceeași platformă, sancțiunea poate fi achitată direct, fără a fi anulat dreptul de a depune contestație, dacă persoana vizată consideră că măsura este nejustificată.

Din punct de vedere financiar, autoritățile estimează că o singură cameră ar putea genera amenzi în valoare de până la 750.000 de euro în doar trei zile de activitate intensă, ceea ce evidențiază amploarea fenomenului abaterilor rutiere monitorizate de aceste sisteme. Pe fondul rezultatelor obținute în Atena, Grecia are în plan extinderea rețelei la aproximativ 2.000 de camere fixe pe întreg teritoriul național.

Un element nou al strategiei îl reprezintă introducerea a 500 de camere mobile, care vor fi montate direct pe autobuzele de transport public. Acestea vor avea rolul de a identifica și sancționa șoferii care blochează benzile dedicate transportului în comun, o problemă frecvent întâlnită în marile orașe aglomerate. Situația este comparabilă cu cea din alte capitale europene, inclusiv București, unde ocuparea ilegală a benzilor speciale afectează semnificativ fluența transportului public.