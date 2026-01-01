Radarele fixe reprezintă elementul central al unui proiect amplu prin care autoritățile intenționează să conecteze toate camerele de supraveghere rutieră într-o rețea unică, capabilă să analizeze automat imaginile colectate.

Potrivit planului, camerele existente, fie că aparțin Poliției, primăriilor sau Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, vor fi interconectate într-un sistem național care va funcționa în timp real.

Acest mecanism va permite monitorizarea continuă a traficului, fără intervenție umană directă în etapa de constatare a abaterilor. Imaginile captate vor fi procesate de algoritmi de inteligență artificială, care vor identifica automat încălcările regulilor de circulație și vor genera procesele-verbale de sancționare.

Un pas concret în această direcție a fost făcut de CNAIR, care a depus documentația necesară pentru achiziția a 400 de camere inteligente de supraveghere a traficului. Conform planificării actuale, aceste echipamente urmează să fie cumpărate în anul 2026, perioadă în care va începe și instalarea lor pe drumurile naționale și autostrăzi.

Noile camere vor fi conectate la platforma e-Sigur, sistemul național gestionat de Poliția Română, care utilizează deja inteligența artificială pentru supravegherea traficului rutier.

Radarele fixe vor completa infrastructura deja existentă a sistemului e-Sigur, care a fost pus în funcțiune treptat încă din acest an. Poliția Română a fost dotată cu aproximativ 700 de radare mobile, montate pe trepied, amplasate temporar pe marginea drumurilor în zonele considerate cu risc ridicat.

Aceste echipamente filmează în mod continuu traficul, iar softul bazat pe inteligență artificială detectează automat depășirea limitei legale de viteză. Datele sunt ulterior analizate, iar sancțiunile sunt transmise proprietarilor vehiculelor.

În această toamnă, Ministerul Afacerilor Interne a adoptat un ordin care permite conectarea tuturor camerelor de supraveghere a traficului la sistemul e-Sigur. Măsura creează cadrul legal necesar pentru extinderea monitorizării automate, indiferent de instituția care administrează echipamentele video.

Prin utilizarea inteligenței artificiale, autoritățile estimează că vor putea fi constatate multiple tipuri de abateri, nu doar depășirea vitezei. Sistemul poate identifica lipsa centurii de siguranță, folosirea telefonului mobil la volan, depășirile neregulamentare sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului.

Pentru ca sancțiunile să fie aplicate legal, imaginile trebuie să permită stabilirea exactă a datei, orei, locului faptei, tipului de abatere și identificarea vehiculului sau a conducătorului auto.

Radarele fixe vor avea și capacitatea de a calcula așa-numita „viteză medie”, un concept deja utilizat în mai multe state europene. Fiecare cameră va înregistra viteza instantanee a vehiculelor, însă sistemul informatic va analiza și timpul parcurs între două puncte de monitorizare.

Pe baza distanței dintre camere și a limitei legale de viteză, platforma va determina timpul minim în care un autovehicul poate ajunge legal din punctul A în punctul B. Dacă un șofer parcurge traseul într-un interval mai scurt decât cel permis, sistemul va considera că limita de viteză a fost depășită și va genera automat sancțiunea.

Autoritățile consideră că această metodă reduce posibilitatea ca șoferii să frâneze doar în dreptul radarelor și să accelereze imediat după, încurajând un comportament constant și mai predictibil în trafic.

Radarele fixe vor deveni, în etapa următoare, instrumente capabile să emită automat amenzi, fără intervenția directă a agenților de poliție. Potrivit Ministerului de Interne, digitalizarea și armonizarea legislației sunt condiții esențiale pentru această tranziție.

Într-o declarație făcută publică luna trecută, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a explicat direcția în care se îndreaptă sistemul:

„Pasul următor va fi utilizarea inteligenței artificiale în monitorizarea traficului rutier, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene sau non-europene. Sistemul E – Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o și sancționarea lor rapidă, fără birocrație și pierdere de timp pentru primării și unitățile de poliție”.

Conform acestui model, procesele-verbale vor fi generate automat, iar sancțiunile vor fi comunicate direct proprietarilor vehiculelor. Exemple similare există deja în alte state, unde astfel de sisteme sunt testate sau implementate la scară largă.

În Grecia, un sistem bazat pe inteligență artificială este deja în fază de testare, iar în primele patru zile de funcționare, radarele fixe au aplicat peste 2.500 de amenzi pentru diverse abateri rutiere.