Amenzile de circulație cresc din iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 de lei brut
Amenzile de circulație depind direct de salariul minim pe economie. Pentru că Guvernul vrea să mărească salariul minim anul viitor, amenzile pentru șoferi vor fi mai mari din 2026.
Ministerul Muncii propune ca salariul minim brut să crească cu aproape 7%. Astfel, de la 1 iulie 2026, salariul minim ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei brut.
Pentru că un punct de amendă este 5% din salariul minim brut, valoarea acestuia va crește. Mai exact, punctul de amendă va urca de la 202,5 lei la 216,25 lei. Asta înseamnă că cea mai mică amendă de circulație (2 puncte) va fi 432,5 lei, față de 405 lei acum. Cea mai mare amendă poate ajunge la peste 21.600 de lei, adică 100 de puncte de amendă.
Punctul de amendă va ajunge la 216,25 lei, iar sancțiunile pentru șoferi vor fi între 432 și peste 21.600 de lei
Codul Rutier împarte amenzile în cinci categorii. Pentru șoferi (persoane fizice) se aplică primele patru clase. Pentru firme și instituții se aplică clasa a cincea.
- Clasa I: 2 sau 3 puncte de amendă
- Clasa a II-a: 4 sau 5 puncte
- Clasa a III-a: între 6 și 8 puncte
- Clasa a IV-a: între 9 și 20 de puncte
- Clasa a V-a (pentru firme și instituții): între 21 și 100 de puncte
Dacă valoarea unui punct de amendă va fi de 216,25 lei, amenzile vor fi astfel:
- Clasa I: între 432,5 lei și 648,75 lei
- Clasa a II-a: între 865 lei și 1.081,25 lei
- Clasa a III-a: între 1.297,5 lei și 1.730 lei
- Clasa a IV-a: între 1.946,25 lei și 4.325 lei
- Clasa a V-a: între 4.541,25 lei și 21.625 lei
Aceste sume se vor aplica doar dacă Guvernul nu decide să păstreze valoarea actuală a punctului de amendă sau să schimbe modul de calcul.
România introduce din 2026 un sistem național cu inteligență artificială care va monitoriza traficul și va aplica automat amenzi
De altfel, autoritățile vor să automatizeze complet supravegherea traficului. Toate camerele de trafic vor fi legate între ele și vor folosi inteligența artificială.
Radarele fixe, camerele primăriilor și cele ale Companiei de Drumuri vor fi unite într-un singur sistem național, care va urmări traficul în timp real și va aplica automat amenzi. CNAIR vrea să cumpere 400 de camere inteligente noi, care vor fi montate începând din 2026 și conectate la sistemul e-Sigur.
Sistemul e-Sigur, folosit de Poliția Română, funcționează deja. Anul acesta au fost instalate 700 de radare mobile pe trepied, puse de polițiști pe marginea drumurilor. Acestea filmează continuu, iar sistemul detectează automat depășirea vitezei.
Din toamnă, Ministerul de Interne a decis că toate camerele de trafic pot fi conectate la e-Sigur, pentru ca traficul să fie supravegheat cu ajutorul inteligenței artificiale. Pe baza imaginilor, șoferii pot fi amendați pentru mai multe abateri: nepurtarea centurii, folosirea telefonului la volan, depășirea vitezei, depășiri neregulamentare sau trecerea pe roșu.
O noutate importantă este „viteza medie”. Camerele nu vor măsura doar viteza într-un punct, ci și timpul în care o mașină parcurge distanța dintre două camere. Dacă ajungi prea repede, peste limita legală, vei primi amendă. Amenzile pot fi date doar dacă din imagini se pot vedea clar data, ora, locul, abaterea și mașina sau șoferul. Următorul pas este ca sistemul să aplice automat amenzile, fără intervenția directă a polițistului. Astfel, șoferii care nu respectă regulile vor fi sancționați automat.
