Amenzile de circulație depind direct de salariul minim pe economie. Pentru că Guvernul vrea să mărească salariul minim anul viitor, amenzile pentru șoferi vor fi mai mari din 2026.

Ministerul Muncii propune ca salariul minim brut să crească cu aproape 7%. Astfel, de la 1 iulie 2026, salariul minim ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei brut.

Pentru că un punct de amendă este 5% din salariul minim brut, valoarea acestuia va crește. Mai exact, punctul de amendă va urca de la 202,5 lei la 216,25 lei. Asta înseamnă că cea mai mică amendă de circulație (2 puncte) va fi 432,5 lei, față de 405 lei acum. Cea mai mare amendă poate ajunge la peste 21.600 de lei, adică 100 de puncte de amendă.

Codul Rutier împarte amenzile în cinci categorii. Pentru șoferi (persoane fizice) se aplică primele patru clase. Pentru firme și instituții se aplică clasa a cincea.

Clasa I: 2 sau 3 puncte de amendă

Clasa a II-a: 4 sau 5 puncte

Clasa a III-a: între 6 și 8 puncte

Clasa a IV-a: între 9 și 20 de puncte

Clasa a V-a (pentru firme și instituții): între 21 și 100 de puncte

Dacă valoarea unui punct de amendă va fi de 216,25 lei, amenzile vor fi astfel:

Clasa I: între 432,5 lei și 648,75 lei

Clasa a II-a: între 865 lei și 1.081,25 lei

Clasa a III-a: între 1.297,5 lei și 1.730 lei

Clasa a IV-a: între 1.946,25 lei și 4.325 lei

Clasa a V-a: între 4.541,25 lei și 21.625 lei

Aceste sume se vor aplica doar dacă Guvernul nu decide să păstreze valoarea actuală a punctului de amendă sau să schimbe modul de calcul.

De altfel, autoritățile vor să automatizeze complet supravegherea traficului. Toate camerele de trafic vor fi legate între ele și vor folosi inteligența artificială.

Radarele fixe, camerele primăriilor și cele ale Companiei de Drumuri vor fi unite într-un singur sistem național, care va urmări traficul în timp real și va aplica automat amenzi. CNAIR vrea să cumpere 400 de camere inteligente noi, care vor fi montate începând din 2026 și conectate la sistemul e-Sigur.

Sistemul e-Sigur, folosit de Poliția Română, funcționează deja. Anul acesta au fost instalate 700 de radare mobile pe trepied, puse de polițiști pe marginea drumurilor. Acestea filmează continuu, iar sistemul detectează automat depășirea vitezei.

Din toamnă, Ministerul de Interne a decis că toate camerele de trafic pot fi conectate la e-Sigur, pentru ca traficul să fie supravegheat cu ajutorul inteligenței artificiale. Pe baza imaginilor, șoferii pot fi amendați pentru mai multe abateri: nepurtarea centurii, folosirea telefonului la volan, depășirea vitezei, depășiri neregulamentare sau trecerea pe roșu.

O noutate importantă este „viteza medie”. Camerele nu vor măsura doar viteza într-un punct, ci și timpul în care o mașină parcurge distanța dintre două camere. Dacă ajungi prea repede, peste limita legală, vei primi amendă. Amenzile pot fi date doar dacă din imagini se pot vedea clar data, ora, locul, abaterea și mașina sau șoferul. Următorul pas este ca sistemul să aplice automat amenzile, fără intervenția directă a polițistului. Astfel, șoferii care nu respectă regulile vor fi sancționați automat.