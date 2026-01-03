Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat că, atunci când un regim își ține populația ostatică prin frică, foame și represiune, situația depășește politica și devine o chestiune a dreptului oamenilor la libertate. În acest context, el a susținut intervenția Statelor Unite în Venezuela, considerând-o un sprijin legitim pentru cetățenii care solicită alegeri reale, respectarea drepturilor și demnitate, în opoziție cu un regim tiranic.

”Când un regim îşi ţine poporul ostatic prin frică, foame şi represiune, nu mai vorbim despre «politică», ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susţin intervenţia Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetăţenii care cer alegeri reale, drepturi şi demnitate, împotriva unui regim tiranic”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ambasadorul român în SUA, Andrei Muraru.

Andrei Muraru a subliniat că românii cunosc realitatea unui stat aflat sub controlul unui dictator. El a amintit că regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar din cauza alegerilor falsificate, ci și prin violență, cenzură și umilirea sistematică a cetățenilor. Ambasadorul a precizat că Venezuela merită ceea ce și România și-a dorit la vremea respectivă: sfârșitul dictaturii și posibilitatea unei vieți normale, în libertate.

”Regimul Ceauşescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violenţă, cenzură şi umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită acelaşi lucru pe care ni l-am dorit şi noi: sfârşitul dictaturii şi începutul unei vieţi normale, în libertate”, a arătat Andrei Muraru.

Sâmbătă, Emmanuel Macron a făcut un apel pentru o „tranziție pașnică” și „democratică” în Venezuela, subliniind că populația „nu poate decât să se bucure” de sfârșitul „dictaturii lui Maduro” după operațiunea americană care a condus la capturarea președintelui.

„Prin preluarea puterii şi călcarea în picioare a libertăţilor fundamentale, Nicolas Maduro a subminat grav demnitatea propriului popor”, a scris liderul de la Elysee pe X.

Şeful statului a pledat pentru o tranziţie care să reflecte voinţa poporului venezuelean, precizând că aceasta ar trebui să fie realizată „cât mai curând posibil” prin intermediul lui Edmundo Gonzalez Urrutia, candidatul opoziţiei la alegerile prezidenţiale din 2024.

Anterior, preşedintele american Donald Trump afirmase că Statele Unite vor „conduce” Venezuela până la instaurarea unei tranziţii politice „sigure”, fără a-l menţiona pe Gonzalez Urrutia. De asemenea, lidera opoziţiei venezuelene şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a susţinut că Gonzalez Urrutia ar trebui să preia preşedinţia „imediat”.