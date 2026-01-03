Ilie Bolojan a declarat că a mai existat un precedent similar în Nicaragua, pe vremea fostului dictator Noriega, şi a precizat că nu a avut discuţii în acele ore cu preşedintele Nicuşor Dan. El a subliniat însă că, deşi Venezuela este la mare distanţă de România, autorităţile române urmăresc cu atenţie situaţia din America de Sud, menţionând că este vorba despre o ţară a cărei conducere nu a fost recunoscută nici de comunitatea internaţională, nici de România, după alegerile de anul trecut considerate falsificate. Premierul a mai arătat că România nu are ambasadă la Caracas, iar puţinii cetăţeni români aflaţi acolo sunt gestionaţi prin reprezentanţa Uniunii Europene.

”Am mai avut un astfel de eveniment în Nicaragua, când fostul dictator Noriega a fost într-o situaţie asemănătoare. Nu am avut chiar în aceste ore (discuţii cu preşedintele Nicușor Dan – n.r.), dar chiar dacă este o distanţă destul de mare de România, sigur, ca ţară ne uităm cu atenţie la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela, o ţară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internaţională şi nici de România în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate, anul trecut. România nu are ambasadă în Caracas, puţini cetăţeni români pe care îi avem acolo sunt gestionaţi prin reprezentanţa Uniunii Europene”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Digi 24.

Premierul României a arătat că relaţiile dintre Statele Unite şi Venezuela au fost tensionate de-a lungul multor ani. Ilie Bolojan a explicat că, fără a se considera specialist în drept internaţional, este evident că Washingtonul a acuzat în repetate rânduri conducerile considerate dictatoriale ale Venezuelei de implicare în traficul de droguri, de încurajarea criminalităţii şi a migraţiei ilegale.

Bolojan a amintit că, de o perioadă, Marina Statelor Unite este prezentă în apropierea coastelor Venezuelei şi acţionează împotriva ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri. În acest context, premierul a apreciat că a fost vorba despre o operaţiune specială, neobişnuită, exprimându-şi totodată speranţa ca populaţia Venezuelei să reuşească să îşi stabilească o conducere stabilă şi să revină la un sistem democratic.

”Fără să fiu un specialist în drept internaţional, în mod evident urmărind relaţiile dintre Statele Unite şi Venezuela, ele au fost nişte relaţii conflictuale de foarte mulţi ani de zile, Statele Unite acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuelei din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajare a criminalităţii, a migraţiei ilegale şi, aşa cum ştim, de o perioadă de timp, practic, Marina Statelor Unite este în zona ţărmului Venezuelei şi loveşte ambarcaţiunile care sunt suspecte de trafic de droguri şi aşa mai departe. Şi deci, din punctul ăsta de vedere, sigur a fost o operaţie specială care nu e uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situaţia în care vor reuşi să-şi stabilească o conducere stabilă şi să se revină la un sistem democratic”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că România va urma poziţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela, menţionând că Ministerul Afacerilor Externe se află în consultări pentru a asigura o abordare unitară la nivel european. Premierul a precizat că numărul cetăţenilor români aflaţi în Venezuela este foarte redus, aceştia fiind gestionaţi prin reprezentanţa Uniunii Europene. De asemenea, el a subliniat că, până în prezent, Ministerul de Externe nu deţine informaţii care să indice existenţa unor probleme legate de cetăţenii români din această ţară.

”România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene şi în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în aşa fel încât să existe poziţii unitare. Cetăţenii români, cel puţin, sunt foarte puţini cetăţeni, sunt gestionaţi de reprezentanţa Uniunii Europene şi până în momentul de faţă Ministerul de Externe nu are informaţii că ar fi probleme cu cetăţeni români în Venezuela”, a spus Bolojan.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj ferm după ce Statele Unite au capturat președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa. Metsola a subliniat că poporul venezuelean merită libertate și o tranziție pașnică și democratică. Într-o postare pe platforma X, ea a reacționat la evenimentele din dimineața zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, când SUA au desfășurat o operațiune militară care a dus la reținerea liderului venezuelean și a soției sale.

„Venezuela va fi liberă. Poporul venezuelean merită să trăiască liber după ani de opresiune”, a afirmat Roberta Metsola, reamintind poziția Parlamentului European cu privire la legitimitatea regimului Maduro. „Așa cum a afirmat în mod constant Parlamentul European, nu îl considerăm pe Nicolás Maduro liderul legitim și ales al Venezuelei. Următoarele ore și zile vor fi decisive”, a transmis înaltul oficial.

Președintele Parlamentului European a subliniat că instituția pe care o conduce a cerut constant respectarea dreptului internațional, promovarea democrației și recunoașterea voinței poporului venezuelean.

În acest context, Roberta Metsola a afirmat că Uniunea Europeană va continua să susțină o soluție pașnică și democratică, menită să consolideze libertatea și drepturile fundamentale ale cetățenilor din Venezuela.