Potrivit unei scrisori consultate de agenția DPA și citate de Agerpres, Ursula von der Leyen a informat în scris președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și președinția daneză a Consiliului UE, despre o serie de opțiuni de modificare a propunerii sale privind noul cadru financiar multianual al Uniunii.

Printre aceste opțiuni se află „acordarea unei puteri mai mari regiunilor, oferirea unor garanții suplimentare pentru sectorul agricol și consolidarea rolului Parlamentului European în alocarea fondurilor bugetare”.

Dacă statele membre vor fi de acord, o parte din fondurile europene ar putea fi direcționată exclusiv către dezvoltarea zonelor rurale, separat de bugetul Politicii Agricole Comune (PAC).

Completările propuse de Comisie vizează accelerarea procesului de adoptare a noului cadru financiar pentru perioada 2028–2034, estimat la aproximativ 2.000 de miliarde de euro – cu 700 de miliarde de euro mai mult decât actualul buget al Uniunii.

Bugetul multianual al UE definește prioritățile politice și domeniile strategice de finanțare pentru următorii șapte ani, de la agricultură și coeziune regională până la digitalizare, apărare și tranziție verde.

Decizia Ursulei von der Leyen vine după ce liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European i-au transmis o scrisoare comună de protest, în care au respins o parte din propunerea Comisiei Europene.

Eurodeputații și-au exprimat „regretul că propunerea Comisiei prezentată în iulie nu a ținut cont de poziția Parlamentului privind păstrarea rolului politicii regionale și de influența Parlamentului în deciziile de cheltuieli”.

Documentul a fost semnat de liderii Partidului Popular European, Socialiștilor, liberalilor, Verzilor și de alți europarlamentari implicați în negocieri.

Aceștia avertizează că noul mecanism, care ar permite fiecărui stat membru să-și elaboreze propriul plan de cheltuieli, „ar putea duce la o alocare netransparentă a unor sume mari de bani, ceea ce ar cauza dezechilibre între țări”, se arată în scrisoare.

Pentru a evita un blocaj instituțional, Ursula von der Leyen a convocat o reuniune la nivel înalt, la care i-a invitat pe Roberta Metsola și pe premierul danez Mette Frederiksen, a cărei țară deține în prezent președinția Consiliului UE.

Întâlnirea are ca scop găsirea unui compromis înainte de lansarea negocierilor oficiale între statele membre și Parlamentul European.

Adoptarea bugetului multianual al Uniunii este o procedură legislativă specială, care necesită unanimitatea statelor membre și aprobarea Parlamentului European. În absența unui consens, propunerea Comisiei este respinsă, ceea ce ar putea afecta stabilitatea financiară a programelor europene începând din 2028.