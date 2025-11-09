Belgia a trimis peste 149.000 de cereri de înrolare în armată. Decizia vine după ce, la începutul lunii, au fost raportate drone neidentificate care au survolat baza militară Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. Această bază găzduiește arme nucleare americane și va deveni, începând cu 2027, centrul operațional pentru noile avioane de vânătoare F35.

Experții în securitate consideră că astfel de incidente subliniază vulnerabilitățile infrastructurii militare și justifică intensificarea eforturilor de recrutare. Contactul cu tinerii de 17 ani prin scrisori reprezintă o metodă de a stimula interesul pentru serviciul militar și de a crește numărul candidaților disponibili.

Ministrul Apărării, Theo Francken, a explicat că această inițiativă urmărește „pregătirea capacității defensive a Belgiei” și vine ca răspuns la provocările geopolitice recente.

În contextul actual, Belgia urmărește creșterea efectivelor militare pentru a fi pregătită în cazul unui atac extern, în special din partea Rusiei. Specialiștii europeni menționează că recrutarea voluntară poate fi primul pas spre reinstaurarea serviciului militar obligatoriu general.

Theo Francken a declarat primăvara aceasta că inițiativa are scopul de a compensa deficitul de personal din armată. Prin urmare, toți tinerii de 17 ani vor primi în noiembrie scrisorile de notificare care le vor explica opțiunile pentru serviciul militar voluntar. În total, 149.000 de persoane vor fi informate luna aceasta.

Acțiunea subliniază importanța mobilizării populației tinere în cadrul strategiilor de apărare națională și reflectă preocuparea autorităților pentru securitatea pe termen mediu.

Tinerii interesați vor putea să aplice începând cu ianuarie 2026. Programul de recrutare este deschis oricărei persoane cu vârsta între 18 și 25 de ani și presupune selecția candidaților pe parcursul verii, cu începerea serviciului militar din septembrie.

Participanții vor beneficia de un salariu net lunar de 2.000 de euro, încurajând astfel tinerii să se înscrie. Serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în Belgia în 1992, iar în prezent armata are 26.389 de militari activi și 6.600 rezerviști.

Numărul redus al rezerviștilor a determinat autoritățile să caute noi modalități de a crește efectivele și de a asigura pregătirea adecvată pentru orice scenariu defensiv.

În martie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adresat un mesaj public privind riscurile geopolitice în Europa, subliniind necesitatea pregătirii pentru eventuale conflicte.

„O nouă ordine internațională se va crea în cea de-a doua jumătate al acestui deceniu. Dacă Europa vrea să evite războiul, trebuie să ne pregătim pentru război”!!!

Declarația evidențiază preocupările la nivel european legate de stabilitatea regiunii și justifică deciziile naționale, precum recrutarea tinerilor în armată, ca măsuri preventive de securitate.