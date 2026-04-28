O duzină de state europene mențin sau au restabilit obligativitatea serviciului militar, cu durate ce variază între 2 luni (Croația) și 14 luni (Cipru).

Multe țări aleg o cale de mijloc, axată pe tehnologie și logistică, mai degrabă decât pe „carne de tun”, serviciul militar voluntar.

România: Lansează în 2026 un serviciu voluntar de 4 luni pentru bărbați și femei.

A restabilit la 1 ianuarie 2026 un serviciu militar de minimum 6 luni.

Belgia: Reintroduce voluntariatul de 12 luni, vizând 1.000 de recruți până în 2028.

ŢARĂ DURATĂ SEX SPECIFICITĂȚI Danemarca 11 luni Bărbați și femei Prin tragere la sorți Elvețian Maxim 245 de zile Bărbați și femei (voluntari) Austria 6 luni Bărbați și femei (voluntari) Croaţia 2 luni Bărbați și femei (voluntari) Suedia 9 până la 15 luni Bărbați și femei Prin selecție Norvegia 12 până la 19 luni Bărbați și femei Prin selecție Estonia 8 până la 11 luni Bărbați și femei (voluntari) Finlanda 6 până la 12 luni Bărbați și femei (voluntari) Rusia 12 luni Bărbați Letonia 11 luni Bărbați și femei (voluntari) Lituania 9 luni Bărbați și femei (voluntari) Bielorusia 12 până la 18 luni Bărbați Grecia 12 luni Bărbați și femei (voluntari) Moldova 3 până la 12 luni Bărbați Ucraina 12 până la 18 luni Bărbați Turcia 6 luni Bărbați Cipru 14 luni Bărbați și femei (voluntari)

Franța face un pas curajos, înlocuind Serviciul Național Universal (SNU) cu un dispozitiv exclusiv militar, pe bază de voluntariat, cu o durată de 10 luni.

Condiții și beneficii (Franța 2026):

Vârsta: 18-25 de ani.

Plata: Minimum 800 € brut/lună, plus cazare și masă asigurate.

Avantaje: Reducere de 75% la transportul feroviar (card militar).

Calendar: Primele încorporări (3.000 de tineri) au loc în septembrie-noiembrie 2026.

Antrenament: 1 lună de antrenament militar inițial.

Serviciu: 9 luni într-o unitate de pe teritoriul național (Franța metropolitană și teritoriile de peste mări), fără operațiuni externe.

După service: integrare timp de 5 ani în rezerva de disponibilitate.

În actualul context internațional, România, care a renunțat la armata obligatorie, dorește un serviciu voluntar de 4 luni pentru bărbați și femei. Deciziia luată se bazează pe faptul că această durată este gândită pentru o instrucție de bază accelerată (tras cu arma, tactică, prim ajutor), fără a scoate tinerii din câmpul muncii pentru un an întreg. Prin acestă legislație sunt vizați tinerii: studenți care vor o experiență diferită, tineri în căutarea unei cariere stabile, patrioți. Pe lângă soldă, voluntarii ar putea primi punctaj suplimentar la admiterea în structurile MAI/MApN sau instituții fiscale.

În ciuda tensiunilor de la granițe, reintroducerea stagiului militar obligatoriu rămâne un subiect pe care politicienii europeni, inclusiv cei de la București, îl tratează cu o prudență extremă. Această reticență nu este întâmplătoare, ci are la bază un calcul pragmatic între impactul social și cel economic.

În primul rând, bariera socială este una majoră: Generația Z are o viziune profund diferită asupra libertății individuale și a raportului cu statul, comparativ cu generațiile anterioare. Într-o democrație consolidată, forțarea tinerilor să renunțe la un an de studii sau de carieră pentru armată ar putea genera o rezistență civică masivă și un cost electoral pe care puține partide sunt dispuse să și-l asume.

În al doilea rând, intervine logica financiară. Un stagiu obligatoriu pentru întreaga cohortă de tineri de 18 ani ar pune o presiune colosală pe bugetele naționale, necesitând miliarde de euro pentru hrană, echipament, logistificarea cazărmilor și plata instructorilor. În acest context, voluntariatul apare ca o soluție de compromis ideală: permite statului să facă o selecție de calitate, axată pe tineri motivați, menținând în același timp costurile sub control și evitând tensiunile sociale inutile.

Rămâne de văzut câți tineri vor opta voluntar să meargă intr-un stagiu de pregătire în armată in 2026, în condițiile în care se estimează că aceștia ar putea primi și aproximativ 2.500 – 3.500 RON net/lună.

Războiul modern nu mai înseamnă doar tranșee, ci și expertiză tehnică și logistică. Statele europene caută să creeze o „rezervă de disponibilitate” capabilă să protejeze teritoriul național și să asigure suportul tehnic pentru trupele de elită. În 2026, armata nu mai este privită doar ca o obligație, ci ca un curs intensiv de reziliență într-o lume tot mai imprevizibilă.

Războiul din Ucraina a demonstrat că o armată profesionistă (oricât de bună ar fi) se epuizează în primele luni de conflict, astfel supraviețuirea unui stat depinde de „rezerviști” – civilii care știu ce să facă în caz de mobilizare, care au o minimă pregătire militară. Acesta este motivul real pentru care țări precum Danemarca sau Suedia au reintrodus conscripția în timp ce alte țări, printre care și România, testează serviciul militar voluntar.