Conform unui document guvernamental citat de Bloomberg News, Germania va aloca peste 3,47 miliarde de dolari pentru achiziţii militare, dintre care o parte importantă va fi destinată cumpărării a 20 de elicoptere uşoare de luptă produse de Airbus SE.

Aceste aeronave vor fi folosite pentru modernizarea flotei actuale şi pentru îmbunătăţirea mobilităţii tactice a armatei germane.

Pe lângă contractul cu Airbus, pachetul include şi un acord de aproximativ 1 miliard de euro cu Hensoldt AG şi Theon International, pentru furnizarea a 100.000 de dispozitive de vedere pe timp de noapte.

Echipamentele sunt destinate forţelor armate germane şi vor creşte eficienţa operaţiunilor desfăşurate în condiţii de vizibilitate redusă.

Votul privind pachetul va avea loc într-o şedinţă închisă a comisiei parlamentare de buget, urmând ca, după aprobare, să fie iniţiate procedurile de achiziţie şi livrare.

Guvernul german integrează acest pachet în planul mai amplu de modernizare a capacităţilor de apărare, demarat după creşterea tensiunilor de securitate în Europa.

Berlinul intenţionează să consolideze rapid infrastructura militară şi să îşi respecte angajamentele asumate în cadrul NATO privind întărirea flancului estic al Alianţei.

Evaluările recente realizate de oficiali militari europeni şi ai NATO avertizează că, până în 2029, Rusia ar putea reconstitui suficiente forţe pentru a ameninţa teritoriul Alianţei.

În acest context, Germania a început un amplu proces de reînarmare şi modernizare, considerat esenţial pentru stabilitatea regiunii.

Generalul Carsten Breuer a semnat documentul strategic intitulat „Priorităţi directoare pentru creşterea pregătirii de luptă”, care stabileşte direcţiile principale de investiţii şi dezvoltare. Ministerul Apărării de la Berlin nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial privind pachetul financiar.

Directivele semnate de Breuer prevăd creşterea investiţiilor în apărarea aeriană, domeniu considerat deficitar în prezent. Accentul este pus pe dezvoltarea sistemelor capabile să intercepteze drone şi pe refacerea rapidă a stocurilor de muniţii.

Documentul stabileşte, de asemenea, obiectivul extinderii capacităţii de a lansa lovituri de precizie în profunzime, la distanţe de peste 500 de kilometri, pentru a răspunde ameninţărilor de pe liniile inamice.

În plus, armatei germane i se solicită creşterea ţintelor de aprovizionare pentru toate tipurile de muniţii, ca măsură de întărire a pregătirii de luptă.

Aceste investiţii, odată aprobate, vor marca o etapă importantă în procesul de modernizare a Bundeswehr-ului şi în alinierea capacităţilor Germaniei la standardele stabilite de NATO.