Decizia Berlinului care agită mediul de afaceri. Proiect: rezerviștii germani vor fi mobilizați obligatoriu și pe timp de pace, fără acordul patronilor

Ministerul german al Apărării modifică legislația militară printr-un nou proiect care elimină principiul dublui voluntariat, permițând mobilizarea obligatorie a rezerviștilor chiar și pe timp de pace, fără acordul angajatorilor. În timp ce autoritățile de la Berlin corectează erori legislative anterioare și vizează extinderea masivă a armatei până în 2033, asociațiile patronale resping ferm măsurile, invocând riscuri economice majore.

Ministerul german al Apărării elaborează în prezent un nou proiect de lege prin care rezerviştii armatei ar putea fi mobilizaţi pentru a îndeplini diverse sarcini interne, dincolo de exerciţiile militare obişnuite, chiar şi în timp de pace, potrivit agenției EFE.

Purtătoarea de cuvânt a instituției, Natalie Jenning, a anunțat oficial în cadrul unei conferinţe de presă la Berlin că autoritățile își doresc ca rezerviştii să-şi îndeplinească serviciul „în mod regulat şi cu seriozitate”.

Aceasta a explicat că actualele cerinţe de securitate națională impun distanţarea definitivă de principiul numit dublu voluntariat, regulă conform căreia atât rezervistul însuși, cât şi angajatorul său trebuiau să consimtă explicit la serviciul activ.

Totuşi, ea a subliniat că firmele vor putea solicita justificat amânarea mobilizării dacă un anumit angajat este considerat „complet indispensabil” pentru activitate.

De asemenea, Natalie Jenning a fost întrebată de jurnaliști despre o clauză controversată din noua lege a serviciului militar, intrată în vigoare în cursul acestui an. Prevederea stipula că toţi bărbaţii de vârstă militară trebuie să ceară permisiunea ministerului înainte de a părăsi Germania pentru mai mult de trei luni, chiar şi pe timp de pace.

Purtătoarea de cuvânt a recunoscut deschis că această măsură a reprezentat o eroare pe care instituția intenţionează să o corecteze prin noul proiect, abrogând integral obligaţia care nu a fost aplicată niciodată.

„Am folosit calea cea mai rapidă pentru a oferi siguranţă juridică în cadrul acestui proces legislativ şi pentru a elimina eventualele lipsuri de claritate”, a afirmat Natalie Jenning.

În prezent, Forţele armate germane dispun de aproximativ 185.000 de soldaţi în serviciu activ şi de 60.000 de rezervişti.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, doreşte să crească aceste cifre la 260.000, respectiv 200.000 de persoane, până în anul 2033.

Conform proiectului legislativ, se are în vedere ca toţi cetăţenii care au prestat serviciul militar să fie chemaţi obligatoriu la exerciţii de două săptămâni, o dată pe an sau o dată la fiecare doi ani.

Însă Asociaţia Patronală a respins deja aceste planuri, subliniind nevoile stringente ale întreprinderilor, care necesită stabilitate, capacitate de planificare şi transparenţă juridică.

Preşedintele patronatului, Rainer Dulger, a afirmat într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung că principiul dublui voluntariat s-a dovedit a fi „un model solid pentru armonizarea intereselor Bundeswehrului (armata germană – n.r.) şi ale economiei”, motiv pentru care acesta ar trebui menținut în continuare în legislația germană.