Prin proiectul de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică, MApN propune modificarea Legii 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari și schimbarea sursei de recrutare pentru această categorie militară.

Una dintre cele mai importante prevederi elimină posibilitatea ca persoanele care au deja pregătire militară sau statut de rezervist să mai poată deveni rezerviști voluntari. În forma propusă de minister, sistemul ar urma să fie deschis exclusiv cetățenilor care nu au efectuat serviciul militar activ, dar care aleg să intre în rezerva voluntară.

Astfel, dacă proiectul va fi adoptat, rezerviștii voluntari vor proveni doar din categoria cetățenilor fără experiență militară anterioară. În prezent, legea permite și accesul rezerviștilor sau al personalului provenit din structurile de apărare, ordine publică și securitate națională.

Pentru aplicarea acestei schimbări, MApN propune abrogarea prevederii care stabilește că foștii militari, dar și funcționarii publici cu statut special din instituțiile din domeniul apărării și siguranței naționale, pot opta pentru semnarea unui contract de rezervist voluntar după încetarea raporturilor de serviciu.

Proiectul de act normativ elaborat de MApN prevede și încetarea unor contracte aflate deja în derulare, în cazul rezerviștilor voluntari proveniți din rândul cadrelor militare sau al personalului profesionist.

Mai exact, documentul stabilește că, la data intrării în vigoare a ordonanței, încetează contractele încheiate cu rezerviștii voluntari care provin dintre cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, după ieșirea acestora din activitate.

În același timp, ministerul introduce obligații suplimentare pentru rezerviștii voluntari, similare celor aplicabile militarilor activi. Aceștia vor trebui să informeze rapid unitatea militară cu care au contract despre orice modificare a datelor de evidență și anunțare.

Totodată, rezerviștii vor avea obligația să raporteze situațiile care implică infracțiuni, contravenții sau încălcări ale normelor militare, precum și evenimente care pot afecta imaginea publică a armatei, capacitatea operațională a forțelor armate, integritatea personalului militar ori siguranța națională și apărarea țării.

O altă modificare importantă propusă de MApN vizează reducerea vârstei maxime pentru recrutarea rezerviștilor voluntari, măsură justificată de minister prin necesitatea întineririi rezervei și a pregătirii pe termen mai lung a personalului.

În prezent, limita de vârstă este de 55 de ani pentru cei care optează pentru funcții de cadre militare rezerviști voluntari și de 50 de ani pentru soldați și gradați rezerviști voluntari. Proiectul reduce această limită la 44 de ani pentru toate categoriile.

În paralel, ministerul propune și modificarea perioadei anuale de instruire. Dacă legea actuală stabilește un stagiu fix de 15 zile calendaristice pe an, noua variantă prevede că instruirea se va desfășura pe o perioadă de minimum 15 zile și maximum 30 de zile calendaristice anual.

Potrivit proiectului, instruirea se va realiza în unitatea militară în care rezervistul voluntar este încadrat, iar scopul măsurii este creșterea nivelului de pregătire și adaptarea capacității operaționale a rezervei voluntare.

Recrutarea rezerviștilor voluntari ar putea fi făcută de toate structurile din cadrul MApN

Proiectul de ordonanță extinde și numărul structurilor militare care vor putea organiza procesul de recrutare și selecție pentru rezerviștii voluntari.

În forma actuală a legii, aceste activități sunt gestionate de structurile specializate ale ministerului. Noua variantă propusă de MApN permite însă implicarea oricărei structuri din cadrul ministerului în procesul de recrutare și selecție.

Ministerul susține că măsura urmărește eficientizarea procesului și creșterea capacității de atragere a candidaților pentru serviciul militar în rezervă.

Atenție, proiectul de ordonanță de urgență nu produce efecte în acest moment. Pentru ca modificările propuse de MApN să intre în vigoare, documentul trebuie aprobat de Guvern și publicat ulterior în Monitorul Oficial.

Vedeți proiectul de OUG aici:

Tabel explicativ: Principalele schimbări propuse de MApN pentru rezerviștii voluntari: